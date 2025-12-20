Мост в Одесской области подвергся более чем 20 ударам за сутки: Кулеба о ситуации в регионе

Алексей Кулеба / © Алексей Кулеба

Одещина находится под беспрецедентным давлением: только за последнюю неделю было зафиксировано более 500 обстрелов с применением различных видов вооружения. Основной целью неприятеля остаются портовая инфраструктура и логистические узлы.

Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба во время встречи с журналистами по ситуации в Одесской области.

Отдельное внимание чиновник уделил ситуации вокруг моста в районе населенного пункта Маяки, который является стратегически важным для региона. Кулеба сообщил, что за последние сутки объект атаковали более 20 раз.

«Я только что там был, произошла атака прямо на наших глазах на мост БПЛА „Шахед“. К счастью он не попал в мост, но тем не менее последние сутки атаки идут постоянно. Более 20 атак БПЛА был на этот мост», — отметил вице-премьер.

По его словам, на месте работает группа инженеров вместе с руководителем Агентства по восстановлению для оценки повреждений и координации ремонта. Работы ведутся в сверхсложных условиях из-за угрозы из воздуха.

«Сейчас проезд по этому мосту невозможен, однако мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки его открыть. Мы видим, как это сделать. Понимаем, как это сделать. Уверен, что если военные нам помогут сделать все для того, чтобы отразить атаки БПЛА, то мы сможем это сделать», — подчеркнул Алексей Кулеба.

Добавил, для обеспечения сообщения еще вчера в 16:00 развернули понтонный мост. Однако его работа усложнена протоколами безопасности. Из-за постоянных тревог ГСЧС и полиция вынуждены регулировать поток, обеспечивая реверсное движение.

Также отметил, что, несмотря на логистические трудности, власти держат на контроле обеспечение населенных пунктов, оказавшихся «отрезанными» на другой стороне. Продукты питания и товары первой необходимости подвозятся регулярно. В регион направили автомобили «Укрпочты» для предоставления социальных и почтовых услуг.

«Мы проработаем отдельный план по расширению логистических возможностей. Мы видим его следующим образом. В течение недели мы развернем два альтернативных пути логистики. Один будет постоянным, один будет еще один понтонный мост», — отметил Алексей Кулеба.

Напомним, что ограничения движения были связаны с повреждением инфраструктуры в результате попадания вражеского дрона в мост в районе Маяков.

Также трагедия, унесшая жизни 43-летней Инны Влаевой 18 декабря, произошла в районе села Маяки. Женщина вместе с тремя детьми возвращалась домой в Одессу, когда российский дрон «Шахед» попал прямо в их автомобиль на мосту через Днестр.

Ранее Олег Кипер сообщал, что трассу Одесса — Рени временно перекрыли для движения транспорта в обоих направлениях. Проезд этим участком дороги полностью остановлен.

Транспортное сообщение через реку Днестр, ограниченное после российской атаки, постепенно возвращается к норме. В настоящее время участок уже открыт для проезда большинства видов транспорта.