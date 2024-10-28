Мост в оккупированном Бердянске взорвали партизаны совместно с ГУР – источники

Речь идет про мост, расположенный между зданием водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.
Во временно захваченном Бердянске Запорожской области в результате взрыва 27 октября был взорван железнодорожный мост.
По информации источников ТСН, этот мост взорвали благодаря спецоперации местного движения сопротивления и ГУР Минобороны Украины.
Речь идет про мост, расположенный между зданием водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.
Источники отмечают, что уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском и сделало невозможным довоз горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупантов в городе.
И хотя пророссийские пропагандисты уверяют, что все целое, никаких фото якобы уцелевшего моста они не показывают.
Ранее сообщалось, что в Самарской области России взорвали железнодорожный мост. Момент взрыва попал на видео.
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