"Мотивационный пакет": народный депутат рассказала, какие планируются доплаты и льготы для военных

Есть надежда, что инициатива будет только расширяться.

Расширение "мотивационного пакета", чтобы он действительно заработал – это одна из задач. Так, на следующий день после решения Верховной Рады правительство приняло постановление о дополнительных 70 тысячах.

Об этом в эфире телемарафона сказала народная депутат Евгения Кравчук.

Она подчеркнула, что это дополнительно к базовой заработной плате, которая составляет 20-25 тысяч. Если человек находится на передовой, доплата составляет: боевые 100 тысяч и 70 тысяч за 30 дней на первой линии.

"То есть в целом это уже денежное довольствие в районе 200 тысяч гривен. Также в законопроекте есть мотивационные нормы — например, если подписывается контракт, то выдается сертификат на покупку авто", — говорит народный депутат.

Если это муж мобилизован, продолжает она, то у жены по кредиту не будет ни одной пени.

"Я очень надеюсь, что со временем этот мотивационный пакет – денежное довольствие, социальное обеспечение, реабилитация воинов – будет только расширяться", – отмечает Кравчук.

Ранее Кабинет министр утвердил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих ВСУ, выполняющих боевые задания "на нуле".

Читайте также: