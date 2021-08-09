Мотоцикл вылетел на обочину и загорелся: в Ровенской области в жуткой ДТП погиб 15-летний парень (фото)

Мотоцикл вылетел на обочину и загорелся: в Ровенской области в жуткой ДТП погиб 15-летний парень (фото)

Правоохранители расследуют причины аварии.

Вблизи Старого Села Ровенской области 8 августа в 23:00 произошла жуткое ДТП, в котором погиб 15-летний парень.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла Bird не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в автомобиль BMW. От удара мотоцикл выбросило на обочину и он загорелся.

На месте аварии погиб 15-летний пассажир двухколесного транспортного средства. Водителя мотоцикла — 15-летнего жителя Старого Села госпитализировали. Как добавили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи, пострадавший парень в тяжелом состоянии.

"Бригада скорой предоставила необходимую медицинскую помощь пациенту в соответствии с протоколом и госпитализировала в Рокитновскую многопрофильную больницу интенсивного лечения", — сообщили медики.

Водитель легкового автомобиля, 20-летний односельчанин потерпевших, не пострадал. На момент ДТП он был трезв.

Правоохранители расследуют причины аварии.

Напомним, на трассе Киев-Чоп мужчину сбил автомобиль и переехал рейсовый автобус.

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