Мотоцикл вылетел на обочину и загорелся: в Ровенской области в жуткой ДТП погиб 15-летний парень (фото)

Правоохранители расследуют причины аварии.
Вблизи Старого Села Ровенской области 8 августа в 23:00 произошла жуткое ДТП, в котором погиб 15-летний парень.
Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.
По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла Bird не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в автомобиль BMW. От удара мотоцикл выбросило на обочину и он загорелся.
На месте аварии погиб 15-летний пассажир двухколесного транспортного средства. Водителя мотоцикла — 15-летнего жителя Старого Села госпитализировали. Как добавили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи, пострадавший парень в тяжелом состоянии.
"Бригада скорой предоставила необходимую медицинскую помощь пациенту в соответствии с протоколом и госпитализировала в Рокитновскую многопрофильную больницу интенсивного лечения", — сообщили медики.
Водитель легкового автомобиля, 20-летний односельчанин потерпевших, не пострадал. На момент ДТП он был трезв.
Правоохранители расследуют причины аварии.
Напомним, на трассе Киев-Чоп мужчину сбил автомобиль и переехал рейсовый автобус.