Жуткое ДТП в Киеве: водителю, влетевшего в подземный переход, избрали меру пресечения

Водитель смертельного ДТП в Киеве / © Алексей Билошицкий

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В понедельник, 8 июня, в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения водителю Павлу Плешившеву, который устроил смертельное ДТП в Соломенском районе на Чоколовском бульваре — 60 суток под стражей без права на залог. Тогда погибли четыре человека: двое полицейских, женщина и 12-летний мальчик.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua из зала суда.

Мужчину отправили под стражу до 03.08.29 включительно, без права на внесение залога.

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Его адвокат — Евгений Мельниченко, ранее выступавший в суде защитником виновницы резонансного ДТП в Харькове — Елены Зайцевой. По его словам, его подзащитный «не рад, что остался жив» в жутком ДТП, которое создал.

Подозреваемый в смертельной аварии участвовал в заседании, лежа в сопровождении двух медиков. По его словам, в ДТП он потерял сознание.

Прокурор Антон Ефимов требовал применения меры пресечения в отношении мужчины — 60 суток без определения залога. Кроме того, по его словам, в машине водителя на момент аварии находилась пассажирка. Она — в больнице.

Жуткая авария в Киеве — что известно

Днем 5 июня в Киеве в Соломенском районе на Чоколовском бульваре легковой автомобиль на скорости взлетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

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В результате ДТП на месте погибли четыре человека: 12-летний мальчик, сын военного, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые находятся в больнице.

За рулем Mercedes, по данным СМИ, находился Павел Плешивец, руководитель религиозной общины. По данным одного из руководителей патрульной полиции, Алексея Белошицкого, на счету мужчины зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть именно за превышение скорости.

Страшная авария вызвала волну негодования в украинском обществе. Украинцы призывают власти к немедленному повышению штрафов и внедрению более жесткой системы наказаний, поскольку нынешний закон не предотвращает повторные нарушения и смертельные ДТП.

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