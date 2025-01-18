Жуткая трагедия в Закарпатье: лыжница упала с подъемника

В настоящее время подробности трагедии устанавливаются.

На горнолыжном курорте Драгобрат произошла трагедия: во время катания на лыжах погибла девушка.

Об этом стало известно из социальных сетей.

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Как сообщают очевидцы, девушка не удержалась на бугельном подъемнике, потеряла равновесие и упала, в результате чего она столкнулась с острой частью защитного забора.

На место происшествия оперативно прибыла полиция, однако официальная информация об инциденте пока отсутствует. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях на кресельном подъемнике произошла авария. В результате инцидента травмировано около 30 человек, из которых состояние 17 оценивается как тяжелое или очень тяжелое.

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