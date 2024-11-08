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Мотосезон завершен: ВСУ показали эффектные кадры работы по транспорту врага (видео)

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Мотосезон завершен: ВСУ показали эффектные кадры работы по транспорту врага (видео)

Удар по технике РФ

Вражеская техника пылала очень ярко.

Наши бойцы нанесли артиллерийские удары по мотоциклам противника. Теперь это куча металлолома, которая уже не поедет по украинским дорогам.

Задание выполнила 148-я артиллерийская бригада десантно-штурмовых войск ВСУ.

ВСУ показали эффектные кадры работы по технике врага

ВСУ показали эффектные кадры работы по технике врага

"Досрочно закрываем мотосезон для ватного мотоклуба "Балалайкер". Просим убрать уязвимых мотоциклистов от экранов", – иронически отметили в бригаде.

Ранее бойцы подразделения БпЛА 63-й отдельной механизированной бригады нанесли точный удар по российскому "танку-сараю", обшитому металлическими листами. Танк вспыхнул изнутри, превращаясь в пылающий металлолом.

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