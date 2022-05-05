Мотострелки РФ из-за потерь в Донбассе отказываются от участия в "спецоперации" на территории Украины — Генштаб

Мотострелки РФ из-за потерь в Донбассе отказываются от участия в "спецоперации" на территории Украины — Генштаб

Вооруженные силы Украины наносят большие потери подразделениям армии РФ.

Так, из-за этого отказались дальше воевать в Украине военнослужащие 38-й мотострелковой бригады РФ.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, после отведения в район восстановления, из-за значительных потерь личного состава, отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины", — говорится в сообщении.

Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ.

Напомним, что Россия уже провалила все свои цели, предопределенные перед началом масштабного вторжения в Украину и проиграла войну с точки зрения собственных представлений о победе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.