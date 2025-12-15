ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
842
Время на прочтение
1 мин

Мотоциклист пытался прорваться через границу - что известно

Украинец на мотоцикле попытался незаконно выехать в Румынию.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Задержание нарушителя на границе

Задержание нарушителя на границе / © скриншот с видео

В Черновицкой области в международный пункт пропуска «Порубное» прибыл гражданин Украины на мотоцикле, который пытался незаконно пересечь государственную границу и выехать в Румынию.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

По информации пограничников, мужчина осознавал отсутствие законных оснований для выезда за границу и не намеревался проходить погранично-таможенный контроль. Вместо этого он на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска.

Пограничники оперативно отреагировали на ситуацию, подали команду «Барьер» и задержали нарушителя.

© Госпогранслужба Украины

В отношении мужчины составлены административные протоколы. Его вместе с мотоциклом передано представителям Национальной полиции для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее мы писали о том, куда отправляют данные мужчин, которых поймали на границе.

Дата публикации
Количество просмотров
842
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie