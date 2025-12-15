- Дата публикации
Мотоциклист пытался прорваться через границу - что известно
Украинец на мотоцикле попытался незаконно выехать в Румынию.
В Черновицкой области в международный пункт пропуска «Порубное» прибыл гражданин Украины на мотоцикле, который пытался незаконно пересечь государственную границу и выехать в Румынию.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
По информации пограничников, мужчина осознавал отсутствие законных оснований для выезда за границу и не намеревался проходить погранично-таможенный контроль. Вместо этого он на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска.
Пограничники оперативно отреагировали на ситуацию, подали команду «Барьер» и задержали нарушителя.
В отношении мужчины составлены административные протоколы. Его вместе с мотоциклом передано представителям Национальной полиции для дальнейшего рассмотрения.
