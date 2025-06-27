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Об этом в своем сюжете рассказывает телеканал ICTV.

Ранее в этом году Mountain Seed Foundation при поддержке американского Фонда Баффета обустроил скалолазные маршруты Via Ferrata, ставшие ключевым элементом проекта.

« Мы стремимся не просто дать возможность отдохнуть, но и научить людей, переживших травматический опыт войны, снова обретать смысл и радость в жизни. Через скалолазание и совместный семейный опыт помогаем восстанавливать взаимопонимание в семье, преодолевать страхи и открывать в себе силу – позволяющую покорять не только вершины, но и собственные внутренние преграды », – рассказывает Ирина Приходько, директор программы и соучредитель Mountain Seed Foundation.

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Лагерь действует недалеко от города Виноградов, на Черной Горе. Именно здесь обустроены специальные маршруты для скалолазания разной сложности. Программа рассчитана на ежемесячные двухнедельные заезды и продлится до мая 2026 года.

« Это лагерь для всей семьи, потому что одна из составляющих исцеления – это именно семья, кто действительно помогает и всегда рядом », – отмечают организаторы проекта.

Во время заезда, который показали журналисты ICTV, лагерь посетили 13 семей погибших защитников, в том числе вдовы и дети из Запорожской области. Непосредственно сейчас идет лагерь для семей из Сумской области, последующие в июле – семьи из Киева.

Среди участниц — Оксана из Мелитопольского района, потерявшая мужчину после двух лет его службы в ВСУ. Женщина вместе с дочерью впервые попробовала скалолазание:

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« Есть какая-то возможность – мы придираемся, чтобы как-то себя вытянуть эмоционально. Поддержать себя и ребенка, конечно », – поделилась она.

А вот Виктория, муж которой погиб 9 месяцев назад, говорит, что скалолазание помогло ей почувствовать внутренние силы: « Это классно, это дает ощущение, что ты можешь сделать все. Если покорить горы, то значит можно преодолеть и другие препятствия в жизни ».

Программа включает не только физическую активность, но и психоэмоциональные практики – занятия с психологами, арттерапию, дыхательные техники. Участники учатся преодолевать страх, исходить из травматических состояний и строить планы на будущее.

« Мы стараемся помочь женщинам. В тех условиях, в этом стрессе, мы показываем им, как с помощью природы можно себя поддержать », – объясняют психологи, вовлеченные в проект.

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Этот благотворительный проект уже реализовывался в Словении и Австрии, но именно в Украине будет работать дольше всего почти год. Программа поддержки доступна также для ветеранов, военнопленных и семей пропавших без вести. Участие в лагере – бесплатное.

Справка

Mountain Seed Foundation (MSF) — некоммерческая благотворительная организация со штаб-квартирой в Айдахо (США), основанная в 2021 году. Ее главная миссия — оказание психологической поддержки пострадавшим в результате войны украинским семьям через сочетание арт-терапии, природотерапии и физической активности, в частности скалолазания.

Фонд известен благодаря:

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Реабилитационные лагеря в Австрийских Альпах, где проводятся сессии психологической поддержки, разработаны профессором Йельского университета.

Документальному фильму «Camp Courage» от режиссера National Geographic (доступен на Netflix), рассказывающем историю девочки Миланы из Мариуполя.

Сюжету на CBS 60 Minutes (во время второго лагеря всемирно известный журналист Скотт Пелли и команда программы 60 Minutes посетили лагерь и сняли репортаж о деятельности MSF в Австрии).

Программы Mini Base Camp во Львове, Черкассах и Киеве — уроки скалолазания и психологическая поддержка для детей и женщин военных.

Проведение лагерей для семей ветеранов, погибших военнослужащих, а также семей беженцев в Австрийских Альпах (Черкасская и Днепропетровская области, города Николаев и Киев и других регионов Украины).

Гуманитарной деятельности: эвакуация семей из опасных регионов Украины, обеспечение военных генераторами, международное информационное присутствие ( CBS , Voice of America , Outside Magazine ).

Фонд объединяет усилия американских ветеранов и международных специалистов по восстановлению украинских семей, пострадавших от войны.