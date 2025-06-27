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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Mountain Seed Foundation открывает новый этап поддержки: реабилитация для семей военных из Запорожья, Сум и Киева продолжается на Закарпатье Актуально

В Закарпатье продолжает работу уникальный реабилитационный лагерь для психологической поддержки украинских военных и их семей. Его инициировал американский благотворительный фонд Mountain Seed Foundation с участием ветеранов армии США, имеющих личный опыт преодоления ментальных и физических травм.

Mountain Seed Foundation открывает новый этап поддержки: реабилитация для семей военных из Запорожья, Сум и Киева продолжается на Закарпатье

Об этом в своем сюжете рассказывает телеканал ICTV.

Ранее в этом году Mountain Seed Foundation при поддержке американского Фонда Баффета обустроил скалолазные маршруты Via Ferrata, ставшие ключевым элементом проекта.

« Мы стремимся не просто дать возможность отдохнуть, но и научить людей, переживших травматический опыт войны, снова обретать смысл и радость в жизни. Через скалолазание и совместный семейный опыт помогаем восстанавливать взаимопонимание в семье, преодолевать страхи и открывать в себе силу – позволяющую покорять не только вершины, но и собственные внутренние преграды », – рассказывает Ирина Приходько, директор программы и соучредитель Mountain Seed Foundation.

Лагерь действует недалеко от города Виноградов, на Черной Горе. Именно здесь обустроены специальные маршруты для скалолазания разной сложности. Программа рассчитана на ежемесячные двухнедельные заезды и продлится до мая 2026 года.

« Это лагерь для всей семьи, потому что одна из составляющих исцеления – это именно семья, кто действительно помогает и всегда рядом », – отмечают организаторы проекта.

Во время заезда, который показали журналисты ICTV, лагерь посетили 13 семей погибших защитников, в том числе вдовы и дети из Запорожской области. Непосредственно сейчас идет лагерь для семей из Сумской области, последующие в июле – семьи из Киева.

Среди участниц — Оксана из Мелитопольского района, потерявшая мужчину после двух лет его службы в ВСУ. Женщина вместе с дочерью впервые попробовала скалолазание:

« Есть какая-то возможность – мы придираемся, чтобы как-то себя вытянуть эмоционально. Поддержать себя и ребенка, конечно », – поделилась она.

А вот Виктория, муж которой погиб 9 месяцев назад, говорит, что скалолазание помогло ей почувствовать внутренние силы: « Это классно, это дает ощущение, что ты можешь сделать все. Если покорить горы, то значит можно преодолеть и другие препятствия в жизни ».

Программа включает не только физическую активность, но и психоэмоциональные практики – занятия с психологами, арттерапию, дыхательные техники. Участники учатся преодолевать страх, исходить из травматических состояний и строить планы на будущее.

« Мы стараемся помочь женщинам. В тех условиях, в этом стрессе, мы показываем им, как с помощью природы можно себя поддержать », – объясняют психологи, вовлеченные в проект.

Этот благотворительный проект уже реализовывался в Словении и Австрии, но именно в Украине будет работать дольше всего почти год. Программа поддержки доступна также для ветеранов, военнопленных и семей пропавших без вести. Участие в лагере – бесплатное.

Справка

Mountain Seed Foundation (MSF) — некоммерческая благотворительная организация со штаб-квартирой в Айдахо (США), основанная в 2021 году. Ее главная миссия — оказание психологической поддержки пострадавшим в результате войны украинским семьям через сочетание арт-терапии, природотерапии и физической активности, в частности скалолазания.

Фонд известен благодаря:

  • Реабилитационные лагеря в Австрийских Альпах, где проводятся сессии психологической поддержки, разработаны профессором Йельского университета.

  • Документальному фильму «Camp Courage» от режиссера National Geographic (доступен на Netflix), рассказывающем историю девочки Миланы из Мариуполя.

  • Сюжету на CBS 60 Minutes (во время второго лагеря всемирно известный журналист Скотт Пелли и команда программы 60 Minutes посетили лагерь и сняли репортаж о деятельности MSF в Австрии).

  • Программы Mini Base Camp во Львове, Черкассах и Киеве — уроки скалолазания и психологическая поддержка для детей и женщин военных.

  • Проведение лагерей для семей ветеранов, погибших военнослужащих, а также семей беженцев в Австрийских Альпах (Черкасская и Днепропетровская области, города Николаев и Киев и других регионов Украины).

  • Гуманитарной деятельности: эвакуация семей из опасных регионов Украины, обеспечение военных генераторами, международное информационное присутствие ( CBS , Voice of America , Outside Magazine ).

Фонд объединяет усилия американских ветеранов и международных специалистов по восстановлению украинских семей, пострадавших от войны.

Дата публикации
Количество просмотров
813
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