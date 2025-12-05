«Мой дом. Украина»: правительство начало реализацию первого масштабного проекта социального жилья

Реклама

Во время церемонии на строительной площадке вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба вместе с партнерами открыл памятный знак, посвященный Героям гарнизона «Мариуполь». В его основу заложен якорь военного судна «Донбасс», которое во время обороны города было затоплено, чтобы заблокировать мероприятие российских кораблей в порт.

«Это больше, чем жилье. Это возможность для людей, потерявших свои дома, восстановить жизнь в Украине», — отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Строительство проходит в рамках правительственной инициативы «Мой дом. Украина», что предполагает формирование государственной системы доступного жилья для социально уязвимых граждан. Пилот для мариупольцев реализуется в соответствии с постановлением правительства №814 Мариупольским городским советом с участием Минразвития, Киевского ОВА, Белоцерковского горсовета и поддержки Группы Метинвест.

«Мариуполь – город несгибаемых героев. Масштабы потерь, которые понесли наши граждане, в частности мариупольцы - беспрецедентны, поэтому старт проекта «Мой дом. Украина» – важный шаг в развитии новой жилищной политики. Должны масштабировать такую модель. Благодаря консолидированному подходу в формате "Плеч-О-Пліч", где объединены усилия государства, общества и бизнеса, возвращаем людям не просто крышу над головой, а возможность уверенно строить свое будущее на украинской земле», – отметил Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Строительство уже прошло этап землеотвода и основополагающие подготовительные работы. После утверждения порядка финансирования начнется получение разрешений и старт активных работ. В первую очередь - восемь домов для более 500 семей - планируют возвести по технологии стального каркаса, что сократит сроки и уменьшит затраты. Группа Метинвест уже передала государству и Мариупольскому горсовету документацию квартала «Стальная мечта» для дальнейшего использования: в компании говорят, что проект позволяет расширить использование украинской стали в социальном строительстве и способствовать усилению устойчивости общин.

«Для Рината Ахметова невероятно важно видеть, как инвестиции в устойчивость и восстановление Украины дают реальный результат. Созданный Метинвестом проект жилого квартала по концепции «Стальная Мечта» универсален, учитывает европейские принципы соцжилья с достойными условиями, и может быть тиражирован для системного решения проблем ВПЛ. Ринат Ахметов и дальше намерен системно поддерживать реализацию подобных проектов в координации с государством и международными партнерами, - говорит директор по коммуникациям SCM и председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, область уже приняла более 230 тыс. переселенцев, и новый жилищный квартал будет иметь положительное влияние на экономику региона. Проект соответствует принципам и концепции соцжилья, разработанным Big City Lab и партнерами, и предусматривает низкоэтажную застройку с безбарьерной средой, просторами отдыха, детскими зонами, доступными сервисами и укрытиями.

В дальнейшем пилот планируют масштабировать на регионах с наибольшим количеством мариупольцев – Львов и Днепр.