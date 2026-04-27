Первая подобная операция: военные раскрыли уникальные подробности спасения бабушки в Донецкой области

ВСУ спасли бабушку в Донецкой области / © andrewrostov.livejournal.com

Украинские военные провели уникальную операцию по спасению пожилой жительницы поселка Ставки, использовав для ее вывоза наземный робототехнический комплекс (НРК).

О деталях эвакуации сообщил представитель 60-й отдельной механизированной бригады Максим Билоусов для «Киев24».

Сообщается, что решение об эвакуации было принято мгновенно, как только заметили гражданское лицо в зоне боевых действий. Для установления контакта и эвакуации было привлечено подразделение НРК «Церберус». По словам спикера, операция была технически сложной из-за возраста женщины и необходимости максимально осторожного подхода.

«Бабушку мы как раз увидели в день эвакуации. То есть, как только мы увидели ее, сразу было принято решение о том, что ее нужно обязательно оттуда забрать. И началась операция. Достаточно столь сложна технологически. Потому что раньше, например, было такое, что брали в плен. Как раз третий корпус брал в плен вражеских пехотинцев. Это была совсем другая операция», — рассказал Максим Билоусов.

Он отметил, что связь с женщиной была установлена с помощью дрона, на котором военные закрепили письменное сообщение. Прочитав текст, 77-летняя жительница села на роботизированную платформу.

«Мы ей написали на дроне: «Это подразделение Церберус, наше подразделение наземных робототехнических комплексов». И она увидела этот текст. Села — и после этого бойцы первого механизированного батальона на точку выхода привез дрон. Они уже дальше ее доставили после этого в безопасное место», — отметил спикер бригады.

Белоусов добавил, что женщина прожила в Ставках 53 года. Однако из-за боевых действий была вынуждена покинуть дом. Несмотря на пережитое, она проявила смелость, хотя во время общения с военными была немногословна.

Кроме спасения пожилой женщины, во время этой операции бойцам удалось сопроводить до точки эвакуации еще трех гражданских лиц. После завершения боевой части спасения женщину передали специалистам патронатной службы «Ангелы Тройки» 60-й бригады. В настоящее время она находится в безопасности.

Спикер подчеркнул, что в условиях современной войны робототехника становится эффективным инструментом не только для поражения противника, но и для сохранения жизней гражданского населения.

Напомним, в Донецкой области с помощью наземного дрона удалось спасти старую женщину, которая, убегая из-под российских обстрелов, шла по дороге, находившейся под огневым контролем российских захватчиков.