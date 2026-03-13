"Мой х**к тебе в рот не влезет": подробности громкого скандала Филатова и днепровского блоггера

В украинских социальных сетях развертывается громкий публичный конфликт между городским председателем Днепра Борисом Филатовым и известным блоггером Игорем Лаченковым (известным как Лачен). Ситуация быстро перешла от критики в интервью к серьезным взаимным обвинениям, угрозам и переходу на личности.

ТСН.ua собрал все подробности громкого конфликта.

Катализатором нового противостояния стало интервью Бориса Филатова изданию «Украинская правда», опубликованное 9 марта. Во время разговора о конфликтах в социальных сетях глава Днепра вспомнил Игоря Лаченкова, ранее неоднократно выступавшего с критикой городских властей.

Филатов сравнил деятельность Лаченкова с анонимным телеграмм-каналом «Джокер» (связывающим с Романом Кравцем), отметив, что блоггер якобы идет по тому же пути.

«Он только там, скажем так, играет в более высокой лиге, но он просто идет по этому пути. Вот я бы хотел его предупредить, что не нужно это делать. Потому что репутацию можно потерять очень быстро», — заявил Филатов.

Обвинения в рейдерстве и мародерстве: реакция блоггера

Ответ Игоря Лаченкова не заставил себя ждать. В своем Telegram-канале он опубликовал сообщение с видео, на котором Борис Филатов изображен вместе с бизнесменом Геннадием Корбаном. Блогер поднял тему так называемой «днепровской мафии» и публично обвинил обоих деятелей в мародерстве.

Уже через несколько минут Лаченков опубликовал следующее сообщение, в котором прямо прокомментировал слова мэра по интервью. Блогер назвал руководителя города «рейдером» и «мародером», давая понять, что не собирается прекращать критику.

Что ответил Филатов

Такие заявления вызвали жесткую реакцию со стороны Бориса Филатова. Городской голова Днепра опубликовал собственное сообщение, в котором прибег к прямым угрозам. В частности, мэр намекнул на возможную мобилизацию блоггера, а также вспомнил о матери Лаченкова, ранее работавшей судьей.

Со своей стороны Игорь Лаченков заявил, что мэр Днепра «обиделся на правду». Блогер подчеркнул, что расценивает сообщения главы города как личную угрозу. Кроме того, он намекнул, что Филатов мог писать свое сообщение, находясь в нетрезвом состоянии.

«Я могу вам не нравиться, вы можете меня ненавидеть и тд, но, скорее всего, лично я вам ничего не сделал и копейки нигде не украл и поэтому могу писать о коррупции и защищать антикоррупционные органы. Филатов городской голова, который грабит город уже кучу лет, все это знают, но почему-то молчат и тихонько смеются, когда он ведет себя как последнее би**о, ” — впоследствии написал днепровский блогер.

Также Лачен ответил на сообщение Филатова относительно его матери, которую последний называл «коллаборанткой» и отметил, что дело «перекрутили и закупили фейки по СМИ»

«Филатов здесь пишет за мою маму и называет ее коллаборанткой, которая была судьей 25 лет. Они долго искали, как же меня этим надавить и использовать против меня, и за все время работы, все что нашли это дело с Южмаш», — отметил блогер.

Относительно предложения личной встречи Игорь Лаченков изложил свое предложение.

«Боря, ты приезжай на каштан рейтарской, жду завтра в 12:00», — написал он.

Но иронически сказал, что еще «мэр Днепра мне стрелку не забивал».

Впоследствии блоггер уточнил время встречи. Предложив встретиться в 14:00 «на рейтарской»

«Я буду немного занят своими блогерско-зумерскими делами, я же не ты городской голова прифронтового города, у которого много времени на интернет», — отметил днепровский блогер.

Ответ мэра Днепра не заставил себя долго ждать. Филатов сказал, что нет времени на блоггера. Но напомнил, что ему была предложена личная встреча для того, чтобы блоггер мог открыто задать все вопросы и подтвердить все свои обвинения.

Состоится ли эта встреча и в каком формате пока неизвестно.

Как отреагировали на конфликт украинцы

Сообщение Игоря Лаченкова в социальной сети «Treads» разделило общество на несколько лагерей. Одни пользователи публично поддержали блоггера и возмутились поведением мэра города.

Однако не все стали «на сторону» блоггера и изложили собственное видение ситуации.

