"Мой клиент не женат": адвокат Ермака неожиданно объяснил консультации у гадалки

Общение бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака с Вероникой Аникиевич, известной из материалов дела НАБУ как гадалка «Вероника Фэншуй», имело исключительно личный характер.

Об этом заявил адвокат бывшего чиновника Игорь Фомин в комментарии каналу «Насправді Мах».

«Это его личные какие-то общения. Ну не знаю, любой мужчина, я вам скажу, даже я — достаточно сильный человек, все равно хочется иногда с кем-то пообщаться, не знаю, с женщиной, например», — сказал он.

Адвокат Ермака добавил, что всем мужчинам «хочется иногда быть не очень сильным, кого-то услышать, с кем-то посоветоваться». Неожиданным аргументом в пользу такого общения он назвал то, что бывший чиновник был холостяком.

«Я так понимаю, что мой клиент не женат, может он искал какого-то такого человека, с которым он может посоветоваться», — предположил Фомин.

При этом юрист возмутился тем, что антикоррупционные органы провели обыски у человека, который якобы непричастен к тем обвинениям, которые выдвинуты против Андрея Ермака.

«Взяли, пришли к человеку, провели у него обыск. Что он — отмывал деньги? Чего они к нему припхались? Забрали у него телефон и дали на все государство распечатку его личных разговоров с другим человеком», — заявил он.

По словам Фомина, обыск у «Вероники Фэншуй» якобы не дал следствию

«Обыск — это источник доказательств в уголовном производстве. Не знаю, там кого-то убили, ищешь топор. Ну вот для чего проводится обыск? Не для того, чтобы опубликовать что-то», — сказал адвокат.

Общение Ермака с «Вероникой Фэншуй» — что известно

Напомним, во время судебного заседания по делу Андрея Ермака прокуроры заявили, что экс-глава ОП советовался относительно назначений министров с контактом «Вероника Фэншуй Офис».

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — это Вероника Аникиевич (также использует фамилию Даниленко), которая является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.

В разговоре с журналистами Андрей Ермак отверг обвинения в обращении к оккультным или эзотерическим практикам в своей деятельности, назвав подобные предположения безосновательными.

Ранее стало известно, что гражданку Веронику Аникиевич, известную как гадалка «Вероника Фэншуй», с которой якобы консультировался по кадровым назначениям бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, вызывают на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады.

