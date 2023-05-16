"Мой муж воевал в Сирии и "СВО": в Крыму агрессивная женщина возмутилась, что ей не включили гимн РФ

Женщина угрожала, что пойдет в полицию и подаст заявление на работников заведения.

В Евпатории россиянка устроила истерику, потому что администраторы заведения по ее просьбе не включили гимн России. Она кричала, что ее муж сражался в Сирии и Украине.

Подходящее видео распространяют в соцсетях.

По ее словам, ей было отказано в просьбе, объясняя тем, что в заведении отдыхает "разный контингент". Пока агрессивная россиянка кричала и хотела услышать какие-то объяснения, работники заведения реагировали на это спокойно. Ответа от них она не услышала.

"Дайте мне ответ на вопрос, почему я не смогла спеть… Потому что этот мой муж. Он принимал участие в двух войнах в Сирии и "СВО". Вы в курсе? Я его ждала беременная 7 месяцев. Почему я в заведении не могу спеть" гимн России. Ответьте мне на вопрос, на каком основании вы здесь работаете", — прокричала она.

Затем она начала угрожать, что пойдет в полицию и подаст заявление на работников заведения.

В каком клубе и когда именно случился инцидент – неизвестно.

В Крыму агрессивная жена оккупанта возмутилась, что ей не включили гимн РФ

Напомним, в этом году во временно оккупированном Крыму отменили последние звонки для школьников, кроме выпускников 9 и 11 классов. Оккупацина "власть" объясняет, что решение постановления в "целях безопасности".

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