"Мой отец постоянно издевается надо мной и матерью": в Харькове подросток сделал мужчину "известным" и пожаловался на бездействие полиции

"Мой отец постоянно издевается надо мной и матерью": в Харькове подросток сделал мужчину "известным" и пожаловался на бездействие полиции

Парень открыто заявил о проблемах в его семье и семейном насилии со стороны нетрезвого отца.

В Харькове парень открыто через соцсети пожаловался на издевательство отца и бездействие полиции.

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Пост харьковчанина разместили в сети.

"Мой отец постоянно издевается надо мной и моей матерью. Мы терпим постоянные оскорбления, упреки, клевету, угрозы. Нанесение телесных повреждений моей маме: перелом носа, перелом ноги, многочисленные синяки и ушибы", — написал он.

Парень рассказал, что на днях отец избил маму кулаками по голове. После избиения сын с матерью вызвали полицию, но правоохранители, по его словам, никаких мер не приняли.

"Они просто провели беседу и пригрозили мне сроком, если я при защите как-то причиню ему вред. Судмедэкспертиза отказалась снимать побои, потому как отсутствуют синяки, почти вся опухшая левая часть лица была просто "незамечена", по их словам, никаких побоев нет, экспертизу делать не из чего", — рассказывает парень.

Он добавляет, что просьба правоохранителей оформить временное предписание на 10 суток (запрет на пребывание в месте жительства пострадавших) была просто отклонена. Аргументируя это тем, что можно сделать только если они снимут побои.

В Сети отреагировали на сообщение парня и посоветовали ему все же обратиться за помощью к юристам:

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Мне 25 лет. Была одна большая часть моего юношеского возраста. Правоохранители ничего не решили, и очень тяжело вообще это решить. К сожалению, из личного опыта помогает только физическая сила. Сил автору и его маме. Знаю сам как это тяжело.

Напомним, что в Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти. Потерпевший находится в больнице под наблюдением медиков, а обидчику за нанесение тяжких телесных повреждений сообщено о подозрении.

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