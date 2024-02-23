"Мой папа – уклонист": в Сети украинцы распространяют новый фейк врага

Российские попагандисты придумали фейк, что в школах Украины якобы травят детей, чьи родители не воюют.
В Сети активно распространяют фейк, что в украинских школах якобы травят детей, родители которых не находятся в армии.
На новую ложь кафиров обратил внимание военнослужащий и журналист Егор Чечеринда.
Чечеринда процитировал российское ИПСО:
"Украина, Винница. Днище. Ребенку в школе выдали беджик "Мой папа уклонист" и поощряют нападки на него одноклассников. Детей теперь будут признавать "врагами народа"? Так это даже Сталин запретил".
Именно такую подпись к фейковой новости распространяют российские боты, заметил журналист.
"И эту абсолютно выдуманную врагом гадость доморощенные "борцы за права мужчин 18-60" мега-активно распространяют в соцмепежах", – добавил он.
Заметим, что даже на странице Чечеринды некоторые украинцы невнимательно прочли пост, а очевидно посмотрели только на картинку.
Призываем украинцев к информационной гигиене, распознавать разные виды фейков и пропаганды, чтобы не стать жертвой российских ИПСО.
Напомним, что спецслужбы РФ устроили масштабную кампанию против нового главкома ВСУ и распространяют фейки от имени Сырского.
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