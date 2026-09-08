«Мой самолет может их доставить»: Зеленский сделал неожиданное предложение американской делегации

Зеленский, Виткофф и Кушнер. / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в следующий раз доставить американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнер в Киев президентским самолетом.

Об этом глава государства рассказал в разговоре с журналистами.

Реклама

По словам Зеленского, Украина готова была принять американский самолет с делегацией. Для этого технически могли использовать аэропорты Борисполь и Киев.

Реклама

Впрочем, подчеркнул президент, Москва пыталась продемонстрировать, что «в Украине нет безопасности». Российские войска нанесли удары по взлетно-посадочным полосам в двух украинских аэропортах накануне визита американцев. В то же время, подчеркивает Зеленский, аэропорты технически готовы принимать иностранные делегации.

«Вопрос, дает ли этот коридор безопасности Российская Федерация», — пояснил глава государства.

Зеленский рассказал, что рассматривали и альтернативный вариант — прилет из Москвы в Гомель в Белоруссию, а затем — поездку на автомобиле в Киев. Однако американская сторона избрала железную дорогу.

«Они избрали путь на поезде. Мы сказали, что это будет также безопасный, комфортный приезд в Украину», — рассказал Зеленский.

Реклама

По его словам, во время визита американская делегация увидела, как живет Киев, и убедилась, что возможность авиаперелета в столицу остается. В то же время, президент предложил в следующий раз рассмотреть вариант с украинским президентским самолетом.

«Если они не хотят лететь американским самолетом, то они могут покинуть самолет в Польше или другой стране, которая на границе с Украиной. И мой самолет, президентский самолет Украины может ее доставить», — сказал глава государства.

Приезд Виткоффа и Кушнера в Киев

Нардеп Алексей Гончаренко 4 сентября заявил, что Виткофф и Кушнер планировали прибыть самолетом в Киев. По его словам, перелет из Москвы в «Борисполь» «был на этапе согласования». Впрочем, ситуацию сменила атака РФ по двум самолетам в районе Жулян.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ ударила по аэропортам в Киеве и Борисполе. Эти удары прошли на фоне подготовки возможного визита представителей США в столицу Украины.

Реклама

Впоследствии стало известно, что в поезде «Укрзализныци» американцев угощали традиционными блюдами крымскотатарской кухни.

Новости партнеров

Новости партнеров