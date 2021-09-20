"Мой сын безгрешный, добрый, умный": в Запорожье умер мальчик, у которого на уроке остановилось сердце

"Мой сын безгрешный, добрый, умный": в Запорожье умер мальчик, у которого на уроке остановилось сердце

За жизнь ребенка медики боролись с начала сентября.

В Запорожье умер школьник, у которого на уроке остановилось сердце. Подросток с начала сентября находился в реанимации местной больницы. Однако спасти его не удалось.

Об этом на своей странице в соцсети написала мама мальчика Милена Чекулаева.

"Сегодня (19 сентября, — ред.) Ванечка стал Ангелом и ушел от нас. Он очень устал, его сердце остановилось. Спасибо огромное всем врачам детской реанимации за все усилия. Спасибо всем, кто нас поддерживал и молился. Молимся за душу моего любимого сына Ивана. С Иваном ушла часть меня", — написала женщина.

Прощание со школьником состоится 22 сентября в 12:00 в Кафедральном Соборе Святой Троицы на улице Культурной.

Отметим, что плохо мальчику стало во время урока истории. Он поднял руку и сказал учительнице о своем самочувствии. После чего начал терять сознание. Подростка до приезда "скорой" пытались реанимировать работники школы. После чего его госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

"Мой сыночек безгрешный, он очень добрый, умный, хороший, спокойный. Царство небесное. Его встретят там обязательно. Он лучший мальчик в мире", — добавила Милена Чекулаева.

Напомним, что в больницу города Черноморска Одесской области в течение недели было госпитализировано шесть детей 4-5 лет.

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