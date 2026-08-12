Весил почти 200 килограмм и был болен: мать мужчины, который умер в ТЦК, рассказала свою версию событий

Смерть Андрея Стесюка

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Мать Андрея Стесюка, умершего в Коростеньском районном ТЦК, рассказала свою позицию по этому делу. Тамара Стесюк отметила, что ее сын на протяжении последних 19 лет страдал тяжелой болезнью, под влиянием которой у него существенно ухудшилось физическое и психическое здоровье. Она отмечает: ее сын не был уклоняющимся.

Об этом сообщает «Суспільне Житомир».

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Что известно об инциденте

В Житомирской области 46-летний мужчина скончался в помещении Коростенского ТЦК после прохождения военно-врачебной комиссии. 6 августа во время проверки документов был обнаружен в качестве нарушителя правил военного учета и доставлен в ТЦК. После медосмотра мужчину сочли годным к военной службе.

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Около 14:38 он внезапно потерял сознание. В карете скорой у мужчины остановилось сердце, медики проводили реанимацию, однако спасти его не удалось. В ТЦК заявили, что предварительной причиной смерти могла быть внезапная остановка сердца, а внешние телесные повреждения не обнаружены.

По факту смерти назначили служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства происшествия.

Мать рассказала собственную версию событий

По словам матери, ее сын Андрей Стесюк более 19 лет страдал тяжелыми заболеваниями, в частности язвенным колитом и психическим расстройством. Также он около 10 лет имел инвалидность, весил около 200 килограммов и постоянно принимал лекарства. В то же время ВЛК признала его пригодным к военной службе.

По словам матери, в то утро Андрея принудительно посадили в автомобиль работники ТЦК, когда он шел в магазин без документов и телефона.

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«Был очень жаркий день, и я переживала за здоровье Андрея, поэтому просила его не выходить, но он решил рано сходить в магазин за хлебом и водой — взял только деньги и пакет. Наши местные работники ТЦК знают, что он болен. Но, как оказалось, в Овруч в то время приехали работники ТЦК из Коростеня — около 7:30 утра они насильно затолкали моего сына в автомобиль. Свидетельницей была женщина, которая убирала улицу. Она говорила, что просила их остановиться, ведь тоже знает о болезни Андрея, но они ее не слушали. Она побежала и через нашего соседа передала нам, что Андрея забрали. Мой муж — отставной военный — сразу помчался в военкомат и уже оттуда позвонил, чтобы я быстро принесла все необходимые документы», — говорит Тамара Стесюк.

Женщина утверждает, что в Коростене сына лишили возможности сразу получить необходимые лекарства, а впоследствии его увезли на ВЛК. Через несколько часов семье сообщили, что мужчина потерял сознание и был доставлен в медучреждение.

Мы бегом поехали в больницу, но там внимательно проверили несколько раз и заверили, что к ним вообще никого не привозили. Нам посоветовали звонить в ТЦК. Я набрала и в трубке услышала ответ, что Андрей находится на территории ТЦК. И я спрашиваю: так он хоть жив или уже нет? А мне отвечают: «Второе». Когда я это услышала, у меня случилась истерика — меня там откачивали», — говорит мать умершего.

Тамара вспомнила: когда семья приехала в Коростенский ТЦК, увидела сына уже без признаков жизни.

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«Мой сын лежит среди двора с раскинутыми руками, голова уже синяя и укрылась пятнами. Я к сыну прижалась — он не дышал. Губы синие, но сам он был очень горяч», — рассказала Стесюк.

По ее словам, рядом работали полицейские, а тело мужчины лежало на рядне во дворе. После оформления необходимых документов Андрея увезли на вскрытие.

В ТЦК матери сообщили, что после потери сознания мужчине вызвали скорую и около 40 минут проводили реанимационные мероприятия. В то же время женщина подвергает сомнению эту версию и предполагает, что сын мог умереть еще в помещении ТЦК. Она также отмечает, что после вскрытия в заключении указали острую сердечную недостаточность, острый инфаркт миокарда и метаболический синдром.

Отдельно Тамара Стесюк возмущена тем, что ее сын признан пригодным к военной службе, несмотря на многолетние проблемы со здоровьем. Она требует предоставить медицинские документы и установить, кто именно принял решение.

«Как при таких болезнях, которые имел мой сын, его сочли годным? Пусть мне скажут их фамилии — я имею право это знать», — заявила женщина.

8 августа Андрея Стесюка похоронили. Мать хочет, чтобы те люди, которые тащили ее сына в автобус, были наказаны. Она убеждена: если бы он тогда не перегрелся так в той закрытой машине, его сердце не остановилось бы. Женщина считает, что врач, дававший вывод, что Андрей годен к службе, должен отвечать перед законом.

«Больно читать, что моего сына при этом люди называют уклоняющимся. Уклоняющийся — это здоровый человек, который уклоняется от службы, а мой сын на протяжении двух десятков лет имел серьезные диагнозы и болезни — о чем есть выводы медиков. Он не уклонялся от службы в армии, он толком даже не понимал, что в стране идет война. Несмотря на свои болезни, Андрей оставался искренним и очень добрым человеком — он всегда заботился о нас, следил, чтобы я пила лекарства от давления, делал нам уколы, выбирал в аптеке лучшие препараты. Андрей был золотым ребенком и я не позволю поносить его память», — сказала Тамара Стесюк.

Мать также отрицает, что ее сын был уклоняющимся и требует наказания для работников ТЦК и врачей, если расследование установит их ответственность. По ее словам, она уже обратилась в прокуратуру и планирует подать заявления в полицию и другие правозащитные институты.

Мобилизация в Украине — последние новости:

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