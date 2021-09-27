"Моя мечта сбылась": школьный дворник из Херсона поедет на чемпионат мира по джиу-джитсу

"Моя мечта сбылась": школьный дворник из Херсона поедет на чемпионат мира по джиу-джитсу

Мужчине удалось собрать необходимую сумму для участия в соревнованиях.

Херсонский тренер по джиу-джитсу Игорь Евтушенко, который сейчас работает дворником, сумел собрать нужную сумму для поездки на соревнования.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 27 сентября.

Несколько дней назад мужчина написал в Facebook о том, что хочет принять участие в чемпионате мира по джиу-джитсу и ищет спонсоров. Сообщение разлетелся сетями, а автор поста стал героем статей и телесюжетов.

Люди были очень тронуты его историей. Он — бывший водолаз. Работает сейчас дворником, чтобы иметь возможность вечером тренироваться и учить других. Хотя в спорт дошел в 42 года, стал чемпионом Украины и Европы по джиу-джитсу.

700 долларов, которых не хватало для осуществления мечты, люди собрали за три дня. Мужчина опубликовал видеообращение с благодарностью: "Огромное спасибо! Меня третий день переполняют эмоции. Мечта моя сбылась. Я буду на чемпионате мира, я приложу все усилия для того, чтобы мы победили. Это будет наша общая победа".

Новости Украины: херсонский дворник поедет на чемпионат мира

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