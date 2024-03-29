"Моя Страстная пятница началась в укрытии": посол Британии о ночной атаке РФ

Посол Великобритании Мартин Гаррис сообщил из-за массированной российской атаки ночью 29 марта он встречал Страстную пятницу в укрытии.

Об этом дипломат написал в соцсети Х.

"Этой Пасхи Россия усиливает свои подлые атаки на города и граждан Украины. Моя Страстная пятница началась в укрытии", — написал Мартин Гаррис.

Россия является предстоящим своими многочисленными нападами на Украине в городе и городах этого урожая. My #GoodFriday began в бункере. #StandWithUkraine pic.twitter.com/M5b4jkYCkZ — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) 29 марта 2024

Как сообщалось, ночью 29 марта армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по Киевской области. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели. Впрочем, произошло падение обломков.

В общей сложности этой ночью агрессорка РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожило 84 дрона и ракеты.

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