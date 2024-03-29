Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Моя Страстная пятница началась в укрытии": посол Британии о ночной атаке РФ

"Моя Страстная пятница началась в укрытии": посол Британии о ночной атаке РФ

Фото: Дарницкая райгосадминистрация.

Удары РФ дипломат назвал "подлыми".

Посол Великобритании Мартин Гаррис сообщил из-за массированной российской атаки ночью 29 марта он встречал Страстную пятницу в укрытии.

Об этом дипломат написал в соцсети Х.

"Этой Пасхи Россия усиливает свои подлые атаки на города и граждан Украины. Моя Страстная пятница началась в укрытии", — написал Мартин Гаррис.

Как сообщалось, ночью 29 марта армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по Киевской области. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели. Впрочем, произошло падение обломков.

В общей сложности этой ночью агрессорка РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожило 84 дрона и ракеты.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация