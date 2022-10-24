"Моя задача – делать вертолеты": президент "Мотор Сичи" не признает сотрудничества с россиянами (видео)

На судебном заседании Вячеслав Богуслаев называл себя генеральным конструктором, задача которого состоит только в создании и модернизации вертолетов.

В понедельник, 24 октября, подозреваемый в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев перед началом заседания Шевченковского районного суда Киева, на котором ему избирали меру пресечения, уклонился от ответа о сотрудничестве с россиянами.

Видео его разговора с журналистами опубликовано в Telegram-канале "Pravda Gerashchenko".

“Я генеральный конструктор. Моя задача создавать и модернизировать вертолеты. С этого и нужно начинать”, — отвечал на вопросы корреспондентов 83-летний обвиняемый.

На прямой вопрос о сотрудничестве со страной-агрессором он лишь пожал плечами.

"Моя задача делать вертолеты", — снова повторил Богуслаев.

После того, как по ходатайству прокуратуры судья принял решение проводить заседание в закрытом режиме, представителей прессы попросили покинуть зал.

В чем обвиняют Богуслаева и что о нем известно

Президента компании "Мотор Сич", экснардепа Вячеслава Богуслаева подозревают в незаконной поставке России товаров военного назначения.

По информации СБУ, Богуслаев даже после полномасштабного вторжения России продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

Служба безопасности Украины 22 октября задержала его и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич". Обеим задержанным объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с РФ.

В прошлом Богуслаев был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. С 2006 года подозреваемый в государственной измене был народным депутатом четырех созывов подряд. Во время своих каденций он входил в состав комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и имел доступ к государственной тайне.

В 2019 году журналисты Bihus.Info сообщали, что предприятие "Мотор Сич" продает россиянам двигатели к вертолетам. Это делалось, несмотря на официальный запрет сотрудничества с государством-агрессором.

Дело о финансировании терроризма представителями завода "Мотор Сич" СБУ открыло в 2016 году. Сообщалось, что предприятие уплатило террористам из фейковых республик на территории Украины 32 млн. российских рублей.

Также стало известно, что Богуслаев продал часть акций военного предприятия китайцам. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом". Тогдашний глава концерна "Укроборонпром" Айварас Авбромавичюс подтвердил, что китайские инвесторы купили акции компании "Мотор Сич", а АМКУ проверяет сделку. Против продажи акций "Мотор Сичи" выступали США – там опасались, что это поспособствует наращиванию военных сил Китая. 2021 решение о продаже китайцам "Мотор Сичи" приостановили через суд. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что предприятие будет пытаться вернуть в собственность государства.

Напомним, по сообщениям СМИ, у задержанного президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева с 2000 года есть российский паспорт.

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