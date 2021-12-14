"Сиди дома и пей парацетамол": под Одессой родственники беременной на 7 месяца с COVID-19 обвиняют врачей в ее смерти

"Сиди дома и пей парацетамол": под Одессой родственники беременной на 7 месяца с COVID-19 обвиняют врачей в ее смерти

По словам родных, беременная женщина вовремя обратилась за помощью к медикам, но ее просто залечили.

В Одесском роддоме в конце ноября скончалась беременная женщина. Более двух недель она боролась с коронавирусом, но преодолеть недуг ей не удалось.

Почему так произошло, разбирался ТСН.ua.

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Говорили: "Пей парацетамол и сиди дома"

В смерти жены врачей обвиняет муж умершей Анны Седуновой Александр. По его мнению, виновны в смерти женщины медики из города Южный, которые неправильно ее лечили. Свою историю он рассказал в соцсети.

По его словам, его беременная на 7 месяце супруга умерла от коронавируса 30 ноября, которым вся их семья заболела 12 ноября. Женщина 18 дней лечилась.

"Преступное и полное бездействие врачей. Драгоценные 10 дней были потеряны, когда моей Анне говорили: "Пей парацетомол и больше ничего, сиди дома". 10 дней дома и 3 дня в больнице. Посадили на кислород 6 литров всего, имея поражение легких 50%/ Лечили "лазолваном" как обычную пневмонию. Держали в заложниках, вместо того, чтобы сразу отправить в роддом в родильное отделение. Ее держали и в конце концов отправили в роддом уже умирать. 2 дня роддома и 3 реанимации. Мою жену убили", – рассказывает Александр.

Муж назвал всех врачей, которых считает причастными к смерти жены. В частности, врача-гинеколога, у которой на учете состояла его жена, и которая, по его словам, говорила пить неделю "парацетамол", когда беременная женщина звонила ему и жаловалась, что ей плохо и нужно что-то делать, но женщину не госпитализировали.

Также виновной в смерти любимой Александр считает заведующую гинекологическим отделением Южненской горбольницы, которая, рассказывает он, принимала решение не госпитализировать женщину в роддом и оставила ее в отделении под свою ответственность.

Обвиняет мужчина также и заведующую терапевтическим отделением Южненской горбольницы, так как та, по его словам, не сообщала о реальном состоянии его жены и не дала направление на анализы, которые делают при коронавирусе (С-рективный белок и интерликин-6), а еще назначила, по мнению Александра, неправильное лечение "лазолваном" и антибиотиками. Также виновным считает и главного врача Южненской горбольницы, потому что тот "не владеет и не контролирует ситуацию".

"4 человека держали мою жену 7 дней дома и 3 дня в больнице, тем самым зарабатывая деньги на ковиде, и по итогу отправили умирать в роддом Одесской областной больницы, когда одного легкого уже не было, а анализы превышали норму в 30 раз. Довели до цитокинового шторма", — резюмировал Александр.

Мужчина заявил, что "будет пытаться добиваться справедливого наказания" для врачей, виновных в смерти его жены Анны.

Лечили согласно протоколу

В Южной городской больнице ТСН.ua рассказали, что лечили беременную пациентку согласно с протоколом, а когда состояние женщины не улучшилось, приняли решение отправить ее на лечение в областную клиническую больницу.

"Это страшная беда для семьи, мы искренне сочувствуем родным женщины. Пациентка не была вакцинирована, она находилась у нас в течение 3-х суток, затем ее отправили в областную больницу, где есть специализированное отделение, занимающееся лечением беременных больных, и там она находилась 4 суток до своей смерти. Мы отправили ее в удовлетворительном состоянии, но здесь ситуация такова, сейчас оно удовлетворительное, а через час может существенно ухудшиться", — рассказал ТСН.ua главврач Южненской горбольницы Роман Лиманский.

Главврач отмечает, что обвинения медиков больницы в неправильном лечении женщины несправедливы. Из медучреждения уже отправили в департамент ОГА все документы, касающиеся лечения Анны Седуновой.

"Давление сейчас идет на акушер-гинеколога. Я отмечу, что врачи акушер-гинекологи не занимаются лечением коронавирусной болезни. У женщины диагностировали коронавирус лабораторно 11 ноября. С 11 по 22 ноября она находилась под наблюдением первичной медицинской помощи. Как правило, беременным компьютерную томографию не проводят, ей сделали рентген и обнаружили, что у нее 50% легких поражено пневмонией, что не является критическим. Когда первичная помощь увидела воспаление – женщину отправили к нам, и мы ее госпитализировали в терапевтическое отделение, которое у нас сейчас выполняет функцию инфекционного", — говорит Роман Лиманский.

Главврач отмечает, что пока женщина находилась у них на лечении, в медучреждении по несколько раз в день проводили консультации с врачами акушер-гинекологами и согласовывали все назначения.

"За 2-3 дня мы увидели, что состояние пациентки ухудшилось, мы позвонили в областную больницу и сообщили, что есть такая больная. Когда мы увидели, что сатурация падает, мы приняли решение, согласовав его с областной больницей, о транспортировке женщины реанимобилем в сопровождении анестезиолога в областную больницу. Отмечаю, мы ее отправляли в удовлетворительном состоянии", — говорит Роман Лиманский.

В областной клинической больнице женщина находилась на лечении 4 дня.

В ОГА организовывают брифинг

В управлении здравоохранения Одесской ОГА пока ситуацию по смерти беременной женщины в роддоме не комментируют.

Сегодня, сообщили ТСН.ua в пресс-службе ОГА, в 12 часов в Одессе запланирован брифинг для СМИ, на котором выступит руководитель родильного отделения Одесской областной больницы и прокомментирует, что привело к смерти беременной Анны Седуновой.

Следует отметить, что в Одесской клинической областной больнице от коронавируса с начала эпидемии скончались 11 рожениц и беременных женщин.

Напомним, что в Житомирской области нашли мертвой 26-летнюю беременную женщину, которая исчезла вместе с мужчиной. Поиски пропавших супругов длились несколько дней. Тело 31-летнего мужчины обнаружили накануне.

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