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- Украина
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"Мозги закипели": украинцев возмутили результаты опроса поляков о вступлении Украины в ЕС
Около 60% поляков высказались против членства Украины в Европейском союзе в ходе нового телефонного опроса. Результаты исследования мгновенно облетели украинские соцсети и вызвали споры.
Результаты нового социологического опроса в Польше, показавшие резкое снижение поддержки евроинтеграции Украины, возмутили украинцев и вызвали бурные споры в социальных сетях.
Как отреагировали пользователи социальных сетей — узнайте в материале ТСН.ua.
Часть поляков выступает против вступления Украины в ЕС
Новый опрос, проведённый Институтом IBRiS по заказу Radio Zet, зафиксировал неожиданное изменение настроений в Польше: 59,7% опрошенных поляков выступают против вступления Украины в Европейский Союз.
В то же время евроинтеграционные стремления Киева поддерживают лишь 35,3% респондентов, из которых однозначное одобрение выразили менее десяти процентов. Около 5% участников исследования, в котором методом телефонного интервью приняли участие более тысячи человек, еще не определились со своей позицией. Такие результаты свидетельствуют о том, что число противников членства Украины в ЕС среди польских граждан в настоящее время значительно превышает число сторонников.
Как отреагировали в Украине
Проведённое в Польше социологическое исследование вызвало волну возмущения и острую дискуссию в украинском сегменте социальных сетей. Пользователи Threads не сдерживали эмоций, комментируя такую смену настроений соседей, и связывают это не только с политикой, но и с экономическим соперничеством.
Украинцы активно делились своими мнениями о результатах опроса в своих публикациях:
«Поляки на**ели. Почти 60% против вступления Украины в ЕС. Вы кто, бл**, такие?»;
«Хорошо, что в ЕС не только поляки))»;
На что другие пользователи сразу же отметили сложность процедур евроинтеграции: «Достаточно одной страны, чтобы заблокировать вступление».
Часть авторов считает, что за категоричной позицией польского общества стоит обычный страх перед мощным экономическим конкурентом, хотя и иронизирует над сложившейся ситуацией:
«Здесь проблема явно не в Бандере, а в здоровой конкуренции. Хотя, судя по последним новостям из Польши, у них мозги расплавились — надеюсь, это просто симптомы жары»;
«У украинцев с этими орлами что-то не так: если не молодой, то белый или двуглавый».
Конфликт между Украиной и Польшей — последние новости
Польша приостановила передачу Украине истребителей МиГ-29, увязав этот вопрос с заключением отдельного соглашения об обмене технологиями для производства беспилотников, о чем заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик. Такое решение Варшавы вызвало значительное возмущение среди украинцев в соцсетях, которые считают требование поделиться уникальным боевым опытом в сфере дронов в обмен на устаревшие советские самолеты несправедливым и неравноценным.
Кроме того, желание Польши получить от Евросоюза стопроцентное возмещение в размере 450 миллионов евро за предоставленное Украине вооружение вызвало острые дискуссии внутри Евросоюза и спровоцировало волну возмущения среди украинских пользователей в социальных сетях.
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