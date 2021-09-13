"Мозговой штурм": ТСН начнет новый сезон спецпроектов из цикла сюжетов о впечатляющих возможностях человеческого мозга

Спецкореспондент ТСН Людмила Бадалян поделится практическим лайфхаками, как повысить собственную производительность и открыть новые перспективы в жизни.

13 сентября в 19:30 в эфире ТСН на телеканале 1+1 состоится премьера спецпроекта "Мозговой штурм". В цикле - 5 сюжетов, в которых покажут практические советы и упражнения, как эффективно взаимодействовать с собственным мозгом, чтобы использовать его возможности для собственного успеха.

Деятельность человеческого мозга - топовая тема для исследований в современной науке. Нейроменеджмент применяют в работе крупнейшие компании мира, используют известные и успешные люди, об этом написаны тысячи книг и создано множество тренингов. Автор проекта и спецкореспондент ТСН Людмила Бадалян решила доказать, что "прокачать" свой мозг может каждый, и для этого не нужно прилагать титанических усилий. Каждый сюжет спецпроекта будет посвящен различным функциям мозга. Это - память, внимание, эмоции, креативное и критическое мышление. Команда ТСН при помощи экспертов и ярких героев продемонстрирует впечатляющие социальные эксперименты, которые помогут зрителям лучше понять природу работы человеческого мозга и научиться использовать эти знания для улучшения жизни.

Ученые считают, что человек способен с первого раза запомнить 7 фактов, впрочем, среднестатистический человек запоминает не более 3-4. Человек с самой феноменальной памятью в Украине Алексей Бессонов раскроет ТСН свои методики улучшения памяти. В рамках эксперимента человек поработает с школьником, у которого есть проблема с запоминанием и покажет, какие упражнения можно делать, чтобы справиться с этой проблемой. Удалось это мальчик - будет известно уже сегодня в эфире 1+1.

ТСН покажет спецпроект о человеческом мозге

Также зрители 1+1 познакомятся с чрезвычайно эмоциональной дамой, которая совершенно не в состоянии контролировать свои реакции на обсотятельства и события, что превращает жизнь ее близких на "безумный аттракцион". Она будет учиться овладевать своими эмоциями и поделится собственными выводами после выполненных рекомендаций наших экспертов. Людмила Бадалян нашла женщину, которая одновременно работает на шести работах и имеет проблемы с вниманием, что вредит ее производительности. В рамках спецпроекта женщина пройдет тренинг внимания. А в конце журналистка устроит ей тест на внимание от частного детектива.

В эфире ТСН наглядно продемонстрируют, какие "трюки" может делать с человеком его собственный мозг. Это покажут в практическом социальном эксперименте, его помогут провести мимы - студенты эстрадно-циркового училища. Зрители воочию увидят приемы и результаты воздействия на массовое сознание и узнают, как не попасть на крючок подобных манипуляций.

Команда ТСН расспросила у людей самых разных профессий, они делают для развития креативного мышления и раскроют зрителям готовые инструменты и упражнения, которые можно применять в реальной жизни. А в ученых узнали детальный алгоритм, как они делали свои открытия и доступны эти методы общественности.

"На сегодняшний день знания об особенностях работы мозга очень важны во всех сферах жизни человека. Все упражнения, приемы и тренинги, о которых мы говорим в нашем спецпроекте, действительно работают. Их можно смело применять, для этого не нужно ничего, кроме желания. Когда мы понимаем, как работает наш мозг, значительно легче использовать его свойства для улучшения собственной жизни", - рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам 1+1 Ольга Кашпор.

Смотрите спецпроект "Мозговой штурм" 13-17 сентября во вечернем выпуске ТСН в 19:30 на 1+1 и онлайн на сайте ТСН.ua.

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