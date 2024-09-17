Можем сидеть не только без света: эксперт назвал пессимистический сценарий на зиму

Эксперт не исключает, что в случае прекращения транзита российского газа в январе-феврале Украина может столкнуться с необходимостью введения графиков поставок газа.
Этой зимой, которая может стать самой сложной за все годы независимости, украинцев могут ожидать не только отключения света, но и графики поставки газа.
Такое мнение высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире День Live.
По его словам, ситуация, которая была в июле, когда элекрики могло не быть по 12 часов в сутки – это оптимистический сценарий для декабря, января и февраля. Он уточнил, что все будет зависеть от того, какова будет температура воздуха. Даже если зима окажется относительно теплой, без отключения электричества не обойтись, считает Корольчук.
Эксперт также обратил внимание на ситуацию с газоснабжением.
"Ситуация с газом может быть лучше. Его, как и в предыдущие годы, может хватать. Единственный вопрос: если транзит российского газа будет завершен, то с января-февраля Украина может столкнуться с необходимостью введения графиков поставки газа. Могут быть графики поставки газа, вроде графиков поставки электричества. Чередоваться в определенные периоды. Но это пессимистический прогноз", – говорит Корольчук.
Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко назвал "вбросами" заявления о том, что зимой в Украине отключения света могут продолжаться по 18-20 часов.
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