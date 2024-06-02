"Может быть и хуже": эксперт по энергетике привел сценарии отключений света

Отключения будут. И будут они по меньшей мере по три-четыре часа в сутки.

Во время отопительного сезона украинцев ждут три-четыре, а в столице и 7-8-часовые отключения электроэнергии.

Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью NV.

Во время предстоящего отопительного сезона, который власть до сих пор конкретно не прокомментировала, украинцев ждут долгосрочные отключения света. И уже сейчас, в первые дни лета, можно сказать, подлежит ли восстановлению поврежденные россиянами во время ракетных атак объекты.

"Понятно, что мы можем восстановить даже теоретически. Абсолютно четко видны все цифры; непонятно, какими будут последствия дополнительных атак, это фактор неопределенности. И не совсем понятно по нескольким объектам, которые можно будет восстановить или нельзя будет, — это будет зависеть от того, как быстро приедет определенное оборудование. И это сейчас не определено окончательно", — отметил Харченко.

В то же время он заверил, что гражданам следует готовиться к длительным отключениям света.

"Отключения будут. И будут они по меньшей мере по три-четыре часа в сутки. Это в идеальном сценарии. А Киеву пока нужно готовиться к семи-восьми часам в сутки. Опять же, это неплохой сценарий, может быть и хуже", — сообщил. он.

Напомним, 3 июня в столице будут применять стабилизационные отключения. Они будут действовать на протяжении всех суток, а не в утренние и руководящие часы.

Читайте также: