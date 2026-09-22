Может быть источником микропластика: какие кухонные принадлежности следует вовремя заменять

Посуда на кухне / © pexels.com

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Пластиковые разделочные доски являются привычными кухонными принадлежностями, однако при нарезании пищи с их поверхности могут высвобождаться микроскопические частицы пластика. Исследователи обращают внимание не только на возможное влияние микропластика, но и на гигиенические проблемы, возникающие из-за сильного износа доски.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, показали, что при использовании пластиковых досок частицы материала могут попадать в пищу.

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Сколько микропластика может попасть в пищу

Количество частиц зависит от нескольких факторов — материала доски, способа нарезки и обрабатываемых продуктов.

В опытах доски из полипропилена демонстрировали более высокий уровень высвобождения микропластика, чем изделия из полиэтилена. Также на количество частиц влияло механическое действие ножа на поверхность.

Исследователи попытались оценить возможное годовое воздействие микропластика. Для полиэтиленовых досок полученные расчетные значения составляли от 7,4 до 50,7 г на человека в год, а для полипропиленовых — около 49,5 г.

Впрочем, эти цифры не означают, что именно столько пластика фактически попадает в организм каждого человека. Это оценки сделаны на основе экспериментальных данных, и это не прямое измерение потребления микропластика людьми.

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Опасен ли микропластик

Микропластик уже выявляли в организме человека, в частности в крови и разных тканях. Ученые исследуют возможную связь с воспалительными процессами, повреждением клеток, гормональными нарушениями и другими изменениями в организме.

Однако долгосрочное влияние микропластика на здоровье человека до сих пор остается недостаточно изученным.

Сам факт обнаружения пластиковых частиц в организме не доказывает, что они вызывают конкретные заболевания. Так же исследование пластиковых разделочных досок не дает оснований утверждать, что их использование непосредственно приводит к раку, сердечно-сосудистым заболеваниям или бесплодию.

Почему сильно поцарапанную доску лучше заменить

Проблема старых пластиковых досок заключается не только в возможном высвобождении микропластика.

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Со временем на поверхности образуются многочисленные порезы и углубления, в которых могут накапливаться остатки пищи и влага. Поэтому доску становится сложнее тщательно очистить, а бактерии могут оставаться в труднодоступных местах.

Поэтому сильно поврежденную доску с большим количеством глубоких царапин специалисты советуют заменить.

Для сырого мяса и готовых продуктов лучше использовать разные доски.

Еще одна важная проблема при приготовлении пищи — перекрестное загрязнение.

Например, если сначала нарезать на доске сырую курятину, а затем без надлежащей очистки использовать ту же поверхность для овощей, которые будут есть без термической обработки, бактерии из мяса могут попасть на готовую пищу.

Поэтому целесообразно иметь отдельную доску для сырого мяса и другую — для овощей, хлеба и готовых продуктов.

Или лучшая деревянная доска

Деревянная доска может стать альтернативой пластику, однако она также нуждается в правильном уходе.

Некоторые исследования показывали, что бактерии на некоторых деревянных поверхностях могут выживать меньше времени, чем на пластике. В то же время, эти результаты нельзя распространять на все виды древесины и все условия использования.

Независимо от материала, любую разделочную доску нужно тщательно мыть после использования.

Как правильно ухаживать за доской

После нарезки продуктов доску нужно вымыть теплой водой со средством для мытья посуды, затем тщательно сполоснуть.

Не менее важна сушка. Влажную доску лучше оставлять сохнуть на воздухе или вытирать чистым бумажным полотенцем.

Если производитель позволяет мыть доску в посудомоечной машине, этот способ можно использовать. В то же время, деревянные изделия, особенно клееные, могут повреждаться от такой мойки.

Таким образом, полностью отказываться от всех пластиковых разделочных досок из-за риска микропластика пока нет оснований. Однако если поверхность изделия сильно поцарапана, имеет глубокие канавки и плохо очищается, такую доску лучше заменить. Альтернативой может стать качественная деревянная доска при правильной мойке и уходе.

Напомним, для легкого или среднего засорения кухонной раковины можно попробовать простой домашний способ без агрессивной химии. В ливень советуют насыпать обычную поваренную соль, а затем залить ее кипятком. Горячая вода помогает размягчить жир и отложения, а соль может способствовать их удалению. Приблизительно через пол часа ливней нужно промыть водой. В то же время, этот метод вряд ли поможет, если труба полностью забита. Чтобы предотвращать засоры, не стоит выливать в раковину жир и остатки пищи. Если вода не начинает стекать после нескольких попыток или проблема регулярно повторяется, может потребоваться помощь сантехника.

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