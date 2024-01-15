Может быть в психбольнице: новые подробности похищения мужчины сотрудниками ТЦК, которого жена ищет с ноября

Жена с ноября 2023 года разыскивает мужа, которого задержали представители ТЦК и СП в Хусте на Закарпатье.

Ярослава Горшкова – жена пропавшего военнообязанного Никиты Горшкова – до сих пор ищет своего мужа, с которым она последний раз общалась 19 ноября 2023 года. Когда он находился в городе Хуст на Закарпатье, его принудительно забрали работники районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Женщина рассказала об этом в видео, которое выложила в Facebook.

"Поиск продолжается! Меня зовут Ярослава Горшкова, продолжаю поиск своего мужа Горшкова Никиты Игоревича (7.06.1989 г.). После огласки удалось получить ответы от РТЦК Хуст с ошибкой в дате запроса моего адвоката (Запрос от 12.12.23, а в ответе запрос от 5.01.24). Стало известно, что через 20 мин. по приезде в Хуст, мой муж оказался в РТЦК Хуст, где находился 2 часа 15 мин и потом вроде бы был отпущен. Затем ВСП Ужгорода нашло решение суда от 12.12.23 о том, что мой муж подписал признание в 13:25 18.11.23, через час после выхода из РТЦК Хуст в 40 км от г. Хуст о попытке перехода государственной границы. После чего вроде бы был отпущен но есть одно но", — говорится в сообщении женщины.

По словам Ярославы, с 25 ноября 2023 года, когда они написали заявление, пограничники Закарпатья говорили, что не фиксировали никаких админнарушений и штрафов относительно якобы попытки незаконного перехода границы ее мужем — Никитой Горшковым. Она также добавила, что человек, представившийся адвокатом РТЦК г. Хуст, намекал на то, что ее муж может быть где-то в психбольнице, или в диспансере.

"В настоящее время пограничники не дают ответа на официальные запросы, хотя следователь говорит, что звонит им каждый день. Прошу Президента Украины Владимира Зеленского, Министра Внутренних Дел Игоря Клименко, Министра Обороны Рустема Умерова разобраться в ситуации и помочь мне, матери двух несовершеннолетних детей в декрете, все же найти своего мужа", — обратилась женщина.

Ярослава также добавила, что ее муж – не уклонист. Ведь в мае 2022 года он проходил военно-врачебную комиссию и был признан годным.

"Также адвокату говорили, что я должна записать извинения за вынесение моей проблемы в публичное пространство. Напомню, что до моего видео моего мужа вообще не хотели искать и предоставлять мне какие-либо ответы. Прошу распространить мое видео с целью улучшения эффективности работы государственных органов, которые должны выполнять свою работу в рамках закона", – резюмировала Ярослава Горшкова.

Напомним:

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш первым рассказал об этом скандальном случае относительно похищения военнообязанного мужчины в Закарпатской области работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

К нему обратилась женщина и мама двоих детей, которая уже больше месяца ищет пропавшего мужа после встречи с представителями военкомата в Хусте.

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