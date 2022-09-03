Может быть "wow-эффект", или немного дольше — Ким о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что решение о контрнаступлении и его стратегии принимает высшее руководство Украины. Это зависит от ситуации на фронте.

При этом Ким предположил, что во время контрнаступления украинских защитников в Херсонской области может быть либо "wow-эффект", либо "чуть дольше".

Об этом глава Николаевской ОВА рассказал в интервью РБК-Украина.

"Этот вопрос, который вы задаете, связан с тем, что все — абсолютно все, и я чуть ли не первый — хотим освободить наши территории Украины. И поэтому внимание приковано к этому вопросу. Но решение, которое принимает высшее руководство по поводу действий — оно ежедневно может меняться в зависимости от оперативной ситуации на фронте. Поэтому об этом говорить или планировать нет никакого смысла", — объяснил он.

Ким подчеркнул, что для украинского руководства важна каждая жизнь. Поэтому контрнаступление может происходить по-разному в зависимости от ситуации.

"Может быть "wow-эффект", может быть немного дольше, это касается и людей. Мы же не оккупанты русские, которые не считают в переднем окопе "ордлошников" своих. У нас каждый человек – это человек, которого мы очень не хотим потерять. Поэтому эти планы и прогнозы меняются каждый день, это ответственность Генштаба, поэтому я не могу и не буду об этом говорить", — добавил глава региона.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что 1 сентября в результате удара по российскому плацдарму на правом берегу Херсонщины только с одного места вывезли три КамАЗа погибших оккупантов в сторону РФ.

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