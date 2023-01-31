Может быть ядовитым: врачи предостерегают от приема популярного препарата

В украинских аптеках немало разных препаратов от всех болезней. Большинство из них действительно помогают, однако встречаются препараты, которые не только не имеют доказательной лечебной базы, но могут быть опасными. Читайте в материале ТСН.ua, какие лекарства, по мнению врачей, лучше не принимать.

Больше претензий врачи выдвигают к гомеопатическим средствам, действенность которых научное сообщество не признает, ведь они не имеют доказанного лечебного эффекта.

На медицинской странице в Instagram предупреждают именно применение одного из таких препаратов. Название его "Цинабсин".

Что известно об этом гомеопатическом средстве

Цинабсин – продается в аптеках как комплексный гомеопатический препарат, который можно принимать при острым или хроническом синусите (воспаление придаточных пазух носа).

В ЛОР-клинике предлагают просмотреть его состав, чтобы понять, будет ли его прием эффективным. Средства содержат следующие действующие вещества: Cinnabaris D3, Echinacea D1, Hydrastis D3, Kalium bichromicum D3.

Для обычного человека приставка D3 ничего не говорит, но медики знают, что она означает "десятичное разведение". Например, если есть тридцать частей воды, то на них приходится всего одна часть основного вещества. Этот принцип часто применяется в гомеопатии.

В 2015 году Национальным советом здоровья и медицинских исследований Австралии были опубликованы результаты эффективности гомеопатии. Тогда было проанализировано 1800 исследований, которые показали, что не было обнаружено ни одного заболевания, при котором гомеопатические средства были эффективнее плацебо (таблетки-пустышки).

Почему этот препарат может быть опасным

Самое интересное, что в состав препарата Цинабсин также входит вещество ценабарис – это красный сульфид ртути. И здесь содержится целых 85%. Соединения ртути очень токсичны для человека. Хотя производитель гомеопатического средства и уверяет, что не стоит опасаться ядовитых свойств ртути, потому что их используют в сверхмалых дозах.

Медики уверяют, нет никаких данных о том, что гомеопатические препараты действенны. А субъективный положительный опыт, чаще всего, можно объяснить естественным течением заболевания.

К примеру, обычно ОРВИ проходит через неделю. Принимая гомеопатические препараты, пациент может ошибочно считать, что оздоровление наступило из-за этого.

Также трудно спрогнозировать, как Цинабсин будет взаимодействовать с другими лекарствами. Поэтому не стоит экспериментировать на себе и своем здоровье. Лучше принимать препараты, эффективность которых была доказана клинически. Особенно с учетом того, что в состав этого гомеопатического средства входит такое опасное и ядовитое вещество, как ртуть.