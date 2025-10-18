Может ли армия РФ выйти на Днепр: эксперт назвал цель россиян на Днепропетровщине

Наступление России. / © ТСН.ua

Населенные пункты на границе Днепропетровской и Запорожской, а также Донецкой областей могут стать либо частью столкновения, либо попасть под оккупацию.

Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман, сообщает "Главред".

По его словам, войска РФ не пытаются захватить что-либо стратегически важное в Днепропетровской области. Для захватчиков важнее показать и российскому населению, и миру, мол, они могут продвигаться по еще одной области на территории Украины.

"Не все ведь анализируют, на какую глубину зашли войска РФ на Днепропетровщине и что им там удалось сделать, а принимают во внимание лишь факт того, что боевые действия ведутся в еще одной области", - подчеркнул Гетман.

Эксперт уверен, что никакого стратегического смысла действия противника на Днепропетровщине нет.

"Пока нет опасности, что войска РФ выйдут на город Днепр. Что касается опрокидывания войск, то Россия постоянно опрокидывает свои войска вдоль линии фронта. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований считать, что в этой связи там возникает какая-то особая опасность – она не больше, чем на других участках фронта", - убежден Гетьман.

Напомним, армия России впервые нанесла удары КАБами по Днепру 9 октября. Речь идет о крылатой бомбе-ракете «Гром-Е1». Повторную атаку они пытались совершить днем 10 октября, но два КАБа удалось сбить в пригороде. Эксперт Олег Жданов сообщил, что обычными КАБами российская армия в Днепр не достает, а средств с увеличенной дальностью у врага немного.