Может ли атаковать РФ на День Независимости: тарологиня сделала прогноз и назвала опасные места

Тарологиня уже не в первый раз за последний месяц прогнозирует массированный обстрел россиян.

оккупанты готовят обстрел на День Независимости. Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова шокировала громким прогнозом. Тарологиня предусмотрела наиболее опасные места, куда может ударить Россия 24 августа.

Что уже в ближайшие дни предсказывают Украине звезды и карты, чувствующие мольфары и провидцы – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Вероятность атаки на День Независимости

Что ждет украинцев и россиян в ближайшие дни? В сети сотни прогнозов от мольфаров, астрологов и провидцев. Однако известная тарологиня и волонтер Яна Пасинкова действительно поразила своим предвидением. Победительница "Битвы экстрасенсов" считает, что российские оккупанты действительно могут готовить обстрел на День Независимости Украины. Об этом она сказала на своем ютуб-канале. Тарологиня также предусмотрела, куда может целиться Россия.

"Отходите от воды, огня. Имеется в виду какие-то энергостанции, энергообъекты или заправки, бензоколонки и прочее. Если имеете такую возможность в этот день не находитесь на верхних этажах. Береженого Бог бережет ", — указано в сообщении.

Очередное предсказание

Тарологиня уже не в первый раз за последний месяц прогнозирует массированный обстрел россиян. Соответствующее предсказание она также производила 13 августа.

" Будет удар ближайшие 10-12 дней или в начале следующего месяца. Они что-то такое планируют. Помните историю о башнях-близнецах в США? Вот что-то они планируют. Но пусть это не сбудется”, — указано в сообщении.

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Какие области под угрозой обстрелов?

В то же время, один из мольфаров удивил своим прогнозом и назвал, какие области в ближайшие месяцы возьмется плотно обстреливать россия, а также ответил на вопрос, использует ли Путин "ядерку". По его словам, россияне будут плотно атаковать южные регионы.

Ситуация на юге Украины, в частности, в Херсоне и Одессе, будет оставаться напряженной, а жителям южных областей следует быть готовыми к возможным эвакуациям. Такой прогноз дал мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН.

Продвижений на фронте не будет?

Громкое предсказание для украинцев сделал и известный астролог Влад Росс. Он отметил, что освобождение временно оккупированных территорий Вооруженными Силами Украины пока не видит. По словам астролога, к осени продвижения не будет. А еще он допустил очередную замену главнокомандующего ВСУ.

"С сентября у нас может быть совершенно новый молодой генерал, несоветской школы. У нас будут возможности для атаки, контратаки", — говорится в сообщении.

Крымский мост – все?

Но и это не все прогнозы. Астролог добавил, что в сентябре и в октябре наши контратаки будут заключены с Крымом. Уничтожение Крымского моста может произойти осенью. Кроме этого, по данным астролога, непростой обстановкой может быть и на Покровском направлении.

"По всем показателям – переломный 10-й месяц. Там будет коридор затемнений. 2 октября будет солнечное затмение. Многое может быть поставлено на карту или многое может измениться. А вот летом есть опасность провала. У нас самая опасная ситуация связана с Покровском. Если враг его возьмет – может быть, просто ужас.

Когда конец войны?

А еще астролог ответил на вопрос, который украинцев беспокоит больше всего — когда конец войны? Влад Росс сказал, что в декабре этого года Марс будет в ретроградном положении, потому активность на фронте может не быть существенной. К этому звездовед добавляет, что есть по крайней мере два сценария развития событий:

"Политики уже давно решили, что войне быть или горячей и супервеликой в мае следующего года или в мае следующего года она завершится". "Мне нравится дата 25.05.2025. Именно в этот день Сатурн входит в знак Овна. Овен – это знак войны, Сатурн – полное охлаждение. Я думаю, что многое решится.

Еще одна война?

Впрочем, даже после этого россияне не оставят желаний по поводу захвата Украины. По словам Росса, это будет продолжаться, пока в России не произойдет переворот и ФСБ не отойдет от власти. Напомним, что ранее астролог ошарашил общество еще одним предвидением – возле Украины может вспыхнуть еще одна война – будут конфликтовать Польша и Беларусь, сказал Росс в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Он отметил, что Беларусь захочет аннексировать Сувальский коридор. На это могут отреагировать поляки и попытаться ввести войска в Минск.

Совет астролога Зеленскому

Также Влад Росс советовал Владимиру Зеленскому еще немного подождать и перетерпеть Джо Байдена и Джейка Салливана.

"Мы слышали, что Зеленский говорил о месяцах – нас убеждают, чтобы мы капитулировали, отдали свои территории. Вообще я очень советую Владимиру Зеленскому еще немного подождать и перетерпеть Джо Байдена и Джейка Салливана, чтобы дождаться, когда они уйдут. Сейчас можно соглашаться и тянуть время, но ровно до того времени, когда в Белый дом зайдет новый президент США", — говорится в сообщении.

Пророчество астрологов ложно?

В сети множество предсказаний о том, что судьба Украины будет зависеть именно от нового президента США. Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасынкова прокомментировала "пророчество" о том, что, мол, "Украину спасет женщина" и ею может быть Камала Гаррис — кандидат в президенты США. Ясновидящая заметила, что это не совсем правда.

"Сразу скажу, что никак. Но есть дополнение. Камала Гаррис — она не является лицом, которое будет что-то решать. Она просто трансфер для важных людей, она не постоянна в своей должности. А просто для того, чтобы кого-то привести за собой ", — говорит тарологиня.

Камала Гаррис станет президентом США?

В свою очередь известный астролог Влад Росс заявил, что Вицепрезидент США Камала Гаррис имеет шанс победить Дональда Трампа и стать следующим президентом Америки. Такой прогноз сделал языковед, анализируя его карту рождения. Он также напомнил, что давно прогнозировал результаты выборов президента США.

"Раньше я говорил, что в конце президентства Джо Байдена заменит женщина и ее объявят следующим президентом США. Мой прогноз может оставаться действительным – Камала Гаррис сейчас имеет все шансы стать действующим президентом", — добавили в сообщении.

Что означает дата рождения Гарриса?

Влад Росс проанализировал время и дату рождения Камалы Гаррис и сделал интересные выводы.

Самое интересное, что у нее на момент рождения сходил знак Близнецов, то есть, Асцендент в Близнецах там, где сейчас Юпитер – планета власти. Выходит очень интересная ситуация – Дональд Трамп тоже Близнецы, у Гевина Ньюсома (губернатор штата Калифорния) находится в Близнецах. Но самое интересное, что в гороскопе Камалы Гаррис входит в ее день рождения в королевском градусе, а родилась она 20 октября 1964 года. – это всегда возможность победить: в лотерее, в избирательной кампании, другие возможности. Поэтому ее могут поднять звезды", - считает экстрасенс.

И все же напомним: астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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