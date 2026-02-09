Может ли безработный отец не платить алименты

В Украине родители должны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия / © ТСН.ua

В Семейном кодексе Украины (далее — СК Украины) определено правовое регулирование и порядок взыскания алиментов и прописаны права и обязанности родителей и детей. В статье 180 СК Украины закреплена обязанность родителей содержать ребенка. Родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Детальнее об этом рассказали в Координационном центре по оказанию бесплатной юридической помощи.

Способы исполнения родителями обязанности содержать ребенка определяются по договоренности между ними.

Если родители не обеспечивают на достаточном уровне содержание ребенка или добровольно не исполняют обязанность по родительскому попечению по договору об уплате алиментов на ребенка, то действующим законодательством предусмотрено принудительное взыскание алиментов по решению суда.

Выплата алиментов

Итак, даже если плательщик алиментов не работает и у него нет доходов — это не освобождает его от обязанности ежемесячно платить деньги на ребенка.

В случае отсутствия начислений будет накапливаться задолженность. Размер задолженности по алиментам исчисляет государственный или частный исполнитель, а в случае спора — суд. Если алименты определены как доля заработка, тогда задолженность подвяжут к средней зарплате в регионе, где работает плательщик алиментов.

Примечательно, что платить алименты придется, даже если плательщик зарегистрируется в центре занятости. В таком случае государство будет начислять ему выплаты по безработице, поэтому алименты будут взиматься именно с этой помощи.

Что будет за неуплату алиментов

Исполнительная служба может арестовать банковские счета и электронные кошельки должника. Если долг будет больше суммы платежей за три месяца — под взыскание может попасть и имущество.

При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за один год, исполнитель выносит постановление о наложении на должника штрафа в размере 20% суммы задолженности по уплате алиментов, за два года — 30% и за три года — 50% суммы задолженности по уплате алиментов.

В случае наличия в действиях должника признаков административного правонарушения, предусмотренного статьей 183-1 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», государственный (частный) исполнитель составляет протокол об административном правонарушении и направляет его для рассмотрения в суд по месту нахождения органа государственной исполнительной службы.

Ранее сообщалось, что военное положение не снимает обязанности платить алименты. Даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например, с ним трудовые отношения временно приостановлены.