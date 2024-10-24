Может ли быть украинская победа без освобождения Крыма – мнение Сенцова

По мнению Сенцова, окончательная победа Украины – это освобождение всех оккупированных территорий. Однако этот процесс может занять очень долго времени.

Российско-украинская война началась с оккупации Крыма, и эта война закончится только с деоккупацией Крыма.

Такое мнение высказал украинский режиссер, экс-узник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов в разговоре с ведущей ТСН Маричкой Падалко.

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Сенцова спросили, можно ли считать победой Украины, если война закончится без освобождения Крыма.

"Нет. Эта война началась с оккупации Крыма и эта война закончится только с деоккупацией Крыма. Поэтому когда я говорю, что война может длиться 10 лет – то я имею в виду и деоккупацию Крыма. Когда мы сможем сказать: "все, война закончилась. Мы освободили все наши территории. Мы контролируем все наши границы в 1991 году. Россия признала или не признала, но де-факто проиграла". Это победа. Но это может быть очень длинный (процесс – Ред.)", – говорит крымчанин Сенцов.

По его мнению, сами военные действия могут закончиться раньше, но это не станет нашей победой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"БОЙ — ЭТО ХАОС". КАМЕРА СЕНЦОВА СЛУЧАЙНО СНЯЛА ПРАВДУ

Ранее Олег Сенцов рассказал, как мотивировать людей идти в армию и назвал главную проблему в мобилизации.

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