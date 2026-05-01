Может ли Иран атаковать Украину ракетами: военный эксперт оценил реальные шансы

Иранские ракеты / © Associated Press

Реклама

Прямой ракетный удар Ирана по территории Украины маловероятен из-за отсутствия общих границ и слишком сложной траектории полета. Несмотря на наличие у Тегерана ракет с дальностью более 2 тысяч километров, их запуск потребовал бы нарушения воздушного пространства других государств, что является актом агрессии против них.

Поводом для обсуждения стал видеоролик, накануне распространившийся в соцсетях. На кадрах, предположительно созданных иранскими военными с помощью искусственного интеллекта, показаны мониторы с якобы реальными пусками ракет по Киеву и Днепру. Бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: это видео является типичной информационно-психологической операцией (ИПСО).

Реклама

Технические и политические препятствия для атаки

Эксперт объясняет, что даже при наличии соответствующего вооружения путь ракеты из Ирана в Украину должен пролегать либо через акваторию Каспийского моря и территорию РФ, либо через страны Южного Кавказа или Турцию.

«Слишком сложная траектория. Либо через страны Южного Кавказа, либо через Турцию. Любая страна, которая даст воздушное пространство, — это акт агрессии. То есть сообщение о запуске ракет по Украине из Ирана – это немного ИПСО. Возможно, эта история направлена на создание соответствующего единства среди иранцев против Украины», – отметил Селезнев.

По его мнению, подобные ролики могут еще создавать для устрашения украинцев или для внутренней иранской пропаганды.

Война в Украине — последние новости

Напомним, массированный ракетный удар по Украине может произойти в скором времени. Как известно, в прошлый раз Россия массированно атаковала сразу несколько городов большим количеством ракет и дронов 16 апреля. После этого атаки также были, но более концентрированы по отдельным городам.

Реклама

Ранее в Генштабе сообщили о поражении нескольких российских истребителей Су-57 и Су-34. Самолеты оккупационной армии были поражены на аэродроме «Шагол» в Челябинской области. Он находится на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.

Впоследствии появилось эксклюзивное видео этой операции. Следует заметить, что поражение самолетов таких типов имеет критическое значение для обороноспособности России. Су-34 является основной платформой врага для сброса управляемых авиабомб (КАБ) и ракет, а его стоимость оценивается в $35–50 миллионов.

Новости партнеров