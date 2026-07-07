Может ли Китай заставить РФ завершить войну в Украине: эксперт удивил ответом

Флаг Китая

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Китай не изменил свою позицию по поводу войны России в Украине. Пекин зарабатывает на вооруженном восстании Путина, и не существует «мирного плана» от КНР.

Об этом рассказал руководитель Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар в интервью ТСН.ua.

«Его периодические заявления о том, чтобы стороны сели за стол переговоров, носят ритуальный характер. Но сесть за стол переговоров — зачем? Для урегулирования „украинского кризиса“ — так, как это предусмотрено в их позиционном документе от 24 февраля 2023 года, — считает он.

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Гончар уверен, что Китай занял четкую позицию в войне и он на стороне России, потому что это «приносит пользу».

«Ба, больше, когда говорят о каком-то „мирном плане“ от Китая, такого в природе не существует. Никто же не сказал сейчас из Пекина, что мы предлагаем какой-то обновленный подход, учитывая сложившуюся ситуацию. Ничего этого нет. Более того, Китай и Россия стали теснее сотрудничать в чисто военной сфере. Китай на стороне России. И вряд ли он будет на чьей-то другой стороне», — объяснил он.

По его словам, Китай будет и дальше пользоваться выгодой для себя во всех сферах.

«И дешевая нефть, и разные другие ресурсы. Плюс китайская продукция зашла на русский рынок, вытеснив русских производителей. Достаточно посмотреть на российский автопром», — подытожил Гончар.

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Китай в войне РФ против Украины — что известно

Напомним, премьер-министр Норвегии призывает Китай использовать свои связи с Россией и содействовать урегулированию войны в Украине путем переговоров. Норвежский чиновник провел переговоры с китайским коллегой, во время которых в основном разговаривали об Украине.

Перед этим Китай неожиданно сменил риторику. Заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей во время заседания Совбеза призвал Россию сесть за стол переговоров. По его словам, дипломатическое решение войны должно начаться безотлагательно.

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