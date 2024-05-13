Может ли мужчина уехать в другой город во время мобилизации: действующие правила и нюансы

Закон о мобилизации не ограничивает свободу передвижения военнообязанного мужчины. Впрочем, есть ряд требований, которые нужно соблюдать украинцам призывного возраста.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке и народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в комментарии УНИАН.

В частности, военнообязанный должен:

избегать смены места жительства с момента объявления мобилизации и в военный период без разрешения руководителя соответствующего ТЦК

в 7-дневный срок со дня прибытия к новому месту жительства лично прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий ТЦК

Вениславский подчеркнул, что согласно закону о мобилизации, каждый гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь при себе военно-учетный документ, автоматически решающий вопрос перемещения в другую область. Эта процедура не нуждается в дополнительных согласованиях.

Что касается пребывания в зоне пограничной полосы (участок местности в ширину 5 км от границы), то в этом вопросе есть нюанс.

Для препятственного въезда в эту зону, пребывания, проживания или работы нужно иметь специальное разрешение от Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующие изменения Кабинет министров внес в постановление c 27 июля 1998 г. № 1147 "О пограничном режиме". Постановление c 7 декабря 2023 г. № 1292 вступило в силу 14 декабря.

К примеру, если человек проживает в городе Чоп в Закарпатской области и не покидает его предел, то ему не требуется специальное разрешение, но в случае выезда за пределы города пограничники могут проверить его наличие.

Местным жителям пограничной полосы, имеющим прописку, будет выдано разрешение от ГНСУ один раз и бессрочно. Таким образом, те, кто осуществляет любую деятельность на этой территории, получат разрешение, которое действует в течение одного года и требует обновления после этого периода.

Напомним, в Украине снова продлили действие военного положения и мобилизацию. А с 18 мая заработает новый закон о призыве в армию во время войны.

Кто из мужчин имеет право пересечения границы в условиях военного положения – в материале ТСН.ua.

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