ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
65
Время на прочтение
2 мин

Может ли прийти новая повестка после уплаты штрафа

Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение — за которое этот штраф был начислен — и убирает красную ленту.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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За неполученную повестку на гражданина налагается штраф

За неполученную повестку на гражданина налагается штраф

Уплата штрафа через приложение «Резерв+» закрывает конкретное нарушение и снимает красную ленту, но не освобождает от обязанности появляться за новыми повестками.

Все нюансы объяснили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Если человеку вручили повестку должным образом — лично или по почте — он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины.

За какие нарушения можно оплатить штраф в Резерв+

Теперь в приложении можно оплатить штраф, если вы:

  • не прибыли по повестке в ТЦК и СП

  • не стали на военный учет по новому адресу

  • не стали на военный учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний

  • не стали на военный учет по месту нахождения как ВПЛ

  • не состояли на военном учете по месту жительства, работы или учебы

  • не предоставили имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации

  • не прошли или отказались от прохождения ВЛК

Один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.

Как работает алгоритм уплаты штрафа

  • Загрузите приложение «Резерв+» в App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для Android)

  • Авторизируйтесь в приложении, перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения

  • В течение трех дней ТЦК и СП должны рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней

  • Если не оплатить вовремя, придется платить 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн.

  • После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении приложения исчезает. Весь процесс обычно длится около 4 дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в «Резерв+»

Мобилизация в Украине — последние новости

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №15236, который имеет целью кардинально изменить подход к процессу мобилизации. Документ под названием «Проект Закона о реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации» обещает полную цифровизацию и минимизацию физических контактов между гражданами и представителями ТЦК.

В Украине бронирование от мобилизации может стать платной или с обязательной службой в резерве.

Соответствующий законопроект «О справедливом бронировании и участии в обороне» № 15237 предлагает изменить саму логику отсрочки.

В частности, речь идет о переходе от модели, когда забронированный фактически освобожден от долга к подходу, по которому забронированный участвует в обороне государства в другой форме, сочетая потребности экономики и обороноспособности страны.

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Дата публикации
Количество просмотров
65
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