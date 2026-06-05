Может ли прийти новая повестка после уплаты штрафа

За неполученную повестку на гражданина налагается штраф

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Уплата штрафа через приложение «Резерв+» закрывает конкретное нарушение и снимает красную ленту, но не освобождает от обязанности появляться за новыми повестками.

Все нюансы объяснили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Если человеку вручили повестку должным образом — лично или по почте — он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины.

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За какие нарушения можно оплатить штраф в Резерв+

Теперь в приложении можно оплатить штраф, если вы:

не прибыли по повестке в ТЦК и СП

не стали на военный учет по новому адресу

не стали на военный учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний

не стали на военный учет по месту нахождения как ВПЛ

не состояли на военном учете по месту жительства, работы или учебы

не предоставили имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации

не прошли или отказались от прохождения ВЛК

Один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.

Как работает алгоритм уплаты штрафа

Загрузите приложение «Резерв+» в App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для Android)

Авторизируйтесь в приложении, перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения

В течение трех дней ТЦК и СП должны рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней

Если не оплатить вовремя, придется платить 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн.

После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении приложения исчезает. Весь процесс обычно длится около 4 дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в «Резерв+»

Мобилизация в Украине — последние новости

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №15236, который имеет целью кардинально изменить подход к процессу мобилизации. Документ под названием «Проект Закона о реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации» обещает полную цифровизацию и минимизацию физических контактов между гражданами и представителями ТЦК.

В Украине бронирование от мобилизации может стать платной или с обязательной службой в резерве.

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Соответствующий законопроект «О справедливом бронировании и участии в обороне» № 15237 предлагает изменить саму логику отсрочки.

В частности, речь идет о переходе от модели, когда забронированный фактически освобожден от долга к подходу, по которому забронированный участвует в обороне государства в другой форме, сочетая потребности экономики и обороноспособности страны.

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