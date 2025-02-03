Может ли работник ТЦК применить оружие и в каком случае: нардеп ответил

Нардеп Федиенко отмечает, что военнослужащий ТЦК в Пирятине обязан был применить оружие против нападавшего.

Военнослужащий ТЦК согласно уставу имеет право на применение оружия, если при исполнении служебных обязанностей его жизни что-то угрожает.

Об этом "Еспресо" заявил член оборонного комитета ВР, глава подкомитета по безопасности в киберпространстве Александр Федиенко, комментируя трагический случай в Пирятине, где убили работника военкомата.

"Во-первых, это трагедия, когда погиб работник ТЦК. Но при этом надо понимать, что сейчас война. И если к находящемуся при выполнении задания военнослужащему приближается человек с оружием, военнослужащий обязан был применить оружие. Ну, с учетом устава и всех предупредительных механизмов. Почему он этого не сделал, мне непонятно", – говорит нардеп.

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По его словам, право на применение оружия работниками ТЦК урегулировано действующим законодательством, в частности, уставом и соответствующими распоряжениями.

Поэтому если работник ТЦК находится при выполнении какой-либо задачи или, например, сопровождает военнообязанных, которых передислоцируют в поределенное место для обучения и т.д., то согласно уставу он имеет право на применение оружия, говорит нардеп.

Напомним, что 1 февраля в городе Пирятин на Полтавщине мужчина напал на военнослужащего Полтавского РТЦК. Инцидент произошел на автозаправке в Пирятине, когда трое военных ТЦК сопровождали группу мобилизованных в 199-й учебный центр.

Угрожая ружьем, злоумышленник требовал у работника ТЦК отдать автомат, а затем выстрелил. Военный ТЦК погиб на месте в результате тяжелого ранения. Злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных.

По предварительной информации, стрелок является знакомым мобилизованного, которого хотел "освободить" от мобилизации. Мужчин задержали. Полтавская областная прокуратура сообщила о подозрении им обоим.

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