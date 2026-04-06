Может ли работник ТЦК применить оружие во время мобилизации: нардеп ответил

Имеют ли право работники ТЦК стрелять

Военным ТЦК никто не запрещает использовать оружие, если есть угроза их жизни.

Об этом заявил член оборонного комитета ВР, нардеп Александр Федиенко в эфире LVIV MEDIA.

Он подчеркнул, что представители ТЦК при проведении мобилизационных мероприятий должны заботиться и о собственной безопасности.

«Я не говорил слово об оружии. Хотя смотрите, никто им это не запрещает, честно говоря. Устав действует. С ними есть полиция. Полиция тоже с оружием. У нас когда проводятся планы профилактики в отношении военнослужащих, самовольно покинувших часть с оружием, они как-то отрабатывают эту историю с учетом норм безопасности. Поэтому нужно более профессионально относиться к вопросам собственной безопасности, в том числе», — сказал нардеп.

Напомним, что 2 апреля мужчина нанес ножевое ранение в шею военнослужащему ТЦК и скрылся с места происшествия. Несмотря на усилия медиков, от травм, пострадавших скончался в больнице.

Задержанным оказался львовянин 1991 года рождения.

Как оказалось, он является работником Львовской таможни. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет, или пожизненное за решеткой. Впоследствии появилась информация, что таможенник зарезал работника ТЦК, чтобы помешать мобилизации брата.