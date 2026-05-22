Может ли работодатель снизить зарплату: украинцам объяснили все детали
Закон разрешает уменьшение заработной платы в определенных случаях.
Финансовые трудности предприятия сами по себе не дают работодателю права просто снизить зарплату работникам. Однако украинское законодательство позволяет изменять условия оплаты труда при определенных обстоятельствах.
Об этом говорится в разъяснении позиции Верховного Суда и норм Кодекса законов о труде Украины, пишет «Судебно-юридическая газета».
Статья 32 КЗоТ позволяет изменять существенные условия труда, в частности, систему и размер оплаты, если на предприятии произошли изменения в организации производства или труда.
Речь идет о таких случаях:
реорганизация предприятия
сокращение объемов производства
оптимизация штата
изменение структуры компании
новый режим работы
переход на неполное рабочее время
изменение системы премирования
В то же время работодатель должен доказать, что изменения связаны именно с организацией работы, а не только с нехваткой денег.
Если работнику изменяют условия труда или переводят на другую должность с более низкой оплатой, закон предусматривает определенные гарантии.
В частности:
при переводе на другую работу в течение двух недель должен сохраняться средний заработок
работник может отказаться работать в новых условиях
в случае увольнения работодатель обязан выплатить выходное пособие не менее среднемесячной зарплаты
Даже в сложной финансовой ситуации работодатель не имеет права устанавливать зарплату ниже минимальной, если работник полностью отработал норму времени.
Ранее специалисты разъяснили, когда разрешены отчисления из заработной платы и какие ограничения установлены законом.