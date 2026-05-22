Может ли работодатель снизить зарплату: украинцам объяснили все детали

Закон разрешает уменьшение заработной платы в определенных случаях.

Анастасия Павленко
Украинцам могут урезать зарплаты без предупреждения

Финансовые трудности предприятия сами по себе не дают работодателю права просто снизить зарплату работникам. Однако украинское законодательство позволяет изменять условия оплаты труда при определенных обстоятельствах.

Об этом говорится в разъяснении позиции Верховного Суда и норм Кодекса законов о труде Украины, пишет «Судебно-юридическая газета».

Статья 32 КЗоТ позволяет изменять существенные условия труда, в частности, систему и размер оплаты, если на предприятии произошли изменения в организации производства или труда.

Речь идет о таких случаях:

  • реорганизация предприятия

  • сокращение объемов производства

  • оптимизация штата

  • изменение структуры компании

  • новый режим работы

  • переход на неполное рабочее время

  • изменение системы премирования

В то же время работодатель должен доказать, что изменения связаны именно с организацией работы, а не только с нехваткой денег.

Если работнику изменяют условия труда или переводят на другую должность с более низкой оплатой, закон предусматривает определенные гарантии.

В частности:

  • при переводе на другую работу в течение двух недель должен сохраняться средний заработок

  • работник может отказаться работать в новых условиях

  • в случае увольнения работодатель обязан выплатить выходное пособие не менее среднемесячной зарплаты

Даже в сложной финансовой ситуации работодатель не имеет права устанавливать зарплату ниже минимальной, если работник полностью отработал норму времени.

Ранее специалисты разъяснили, когда разрешены отчисления из заработной платы и какие ограничения установлены законом.

