Может ли РФ атаковать из Приднестровья: в ГПСУ ответили

Угроза со стороны Приднестровья

Пока никаких активных перемещений или наращивания сил врага со стороны непризнанного Приднестровья не фиксируется.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Суспільне».

Он пояснил, что риски из Приднестровья связаны, прежде всего, с влиянием России на эту территорию. Именно поэтому Украина с начала полномасштабного вторжения усилила этот участок границы.

«Этот участок границы в инженерном отношении укрепляется нами для того, чтобы более полноценно мы могли контролировать его и обеспечить безопасность для нашей страны. Непосредственно рядом нашей границы, с той стороны, каких-то активных движений или же наращения или перемещения мы, к счастью, не фиксируем», — сказал Демченко.

Он уточнил, что незначительные перемещения отдельных групп людей наблюдали только в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. В дальнейшем — в 2023, 2024 годах и в течение текущего года — попыток захода диверсионно-разведывательных групп или другой активности по этому направлению не было.

«Россия понимает, что по этому направлению не может достичь для себя необходимой активности, которая дала бы результат», — подытожил представитель ГПСУ.

