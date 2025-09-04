Может ли РФ погрузить Украину блекаут: эксперт ответил

Ракетный удар. / © ТСН.ua

Реклама

Если бы Российская Федерация могла погрузить Украину в блекаут, то она давно уже это сделала бы.

Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии " Главреду ".

По его словам, Россия пытается навязать идею, мол она ответит на удары ВСУ по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Впрочем, говорит Загородний, все с точностью до наоборот отвечает и защищается Украина.

Реклама

"В отличие от нас, Россия либо вовсе не может восстановить какие-то пораженные объекты, либо не может сделать этого быстро. Так, например, объекты нефтепереработки восстановить без западного оборудования РФ не может, например, ректификационные колонны НПЗ - такую колонну и в мирное время нужно восстанавливать где-то год, а во время войны и в условиях санкций". с помощью наших западных партнеров", - добавил Загородний.

Украинские военные совершают успешные атаки по предприятиям оборонно-промышленного комплекса России, снижая потенциал врага для ракетных и дроновых атак по украинской территории. В русском ВПК есть уязвимые места, в особенности с учетом зависимости от импорта.

Напомним, несколько дней назад аналитики ISW предупреждали о том, что Россия усилит свои удары по Украине в ближайшие недели. По оценкам экспертов, Кремль использовал период перед саммитом на Аляске 15 августа, чтобы накопить запасы дронов-камикадзе и ракет. В отчете говорится, что главной целью будущих атак станет украинская энергетическая инфраструктура.

Между тем сам диктатор РФ Владимир Путин во время встречи с премьером Словакии Робертом Фицо сказал, что будет с энергетикой Украины из-за обстрелов РФ. По его словам, Москва якобы терпела, когда украинские войска "наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам".