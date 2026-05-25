Может ли Россия наладить массовое производство "Орешника": ответ эксперта

Ракета базируется на старых разработках / © ТСН

Российская армия третий раз за время полномасштабной войны атаковала Украину баллистической ракетой средней дальности «Орешник», которая имеет шесть боевых частей и может нести ядерный заряд.

Об этом сообщил президент Всеукраинской авиационной организации «Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов» Геннадий Хазан, пишет «КИЕВ 24».

«Использование такой ракеты выглядит как попытка электронным микроскопом выбить окно в соседнем здании. Если РФ поставит производство „Орешника“ на поток, это будет только быстрее истощать ее экономику», — отметил он.

Напомним, ракета «Орешник» попала в Белую Церковь Киевской области, по предварительным данным, в гаражный кооператив.

Аналитики Defence Express подчеркнули, что между первым и вторым ударом россиян «Орешником» прошел год и полтора месяца (ноябрь 2024 — январь 2026), между вторым и третьим ударом — лишь 4,5 месяца (январь — май 2026).

В Defence Express указали, что эти цифры могут свидетельствовать о том, что Россия увеличила производство ракет «Орешник». Однако официальных данных на этот счет пока нет.

В ноябре 2024 года Россия нанесла удар по Днепру ракетой «Орешник». Поздно вечером, 8 января 2026 года, оккупанты атаковали этой ракетой Львов. Она двигалась со скоростью 13 тысяч км/ч.

