Может ли Россия с территории Беларуси ударить "Искандерами" по западу Украины: Жданов ответил

Может ли Россия с территории Беларуси ударить "Искандерами" по западу Украины: Жданов ответил

Военный эксперт Олег Жданов допускает, что существует угроза ударов из ракетных комплексов "Искандер" из Беларуси по западным областям Украины.

Жданов допускает, что Россия под видом Беларуси из ее территории может нанести ракетные удары "Искандерами" по западным областям Украины.

Об этом военный эксперт рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 30 мая.

"Лукашенко сказал, что они вроде бы их купили, но я очень сомневаюсь, что Россия сегодня продаст "Искандеры" Беларуси и за какие еще деньги? Где в Беларуси есть деньги на покупку? Но операция под чужим флагом — нанести ракетный удар по западным областям Украины от имени белорусской армии – я такое допускаю", — сказал военный эксперт Олег Жданов.

Также эксперт оценил возможность провокаций на белорусско-польской границе, чтобы втянуть Польшу в войну.

"Вряд ли даже Россия решится на такие провокации, потому что это НАТО. Все-таки с НАТО они боятся... Они провоцируют НАТО на первый выстрел в сторону России, но сами они вряд ли сделают. И я больше бы волновался этими установками "Искандерами", которых подтягнули под нашу границу", — отметил Жданов.

Напомним, в Беларуси, в район населенного пункта Лунинец Брестской области, в 50 км от украинской границы, перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". В генштабе ВСУ сообщили, что сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории республики.

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