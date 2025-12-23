Может ли Россия за ночь запустить тысячу "Шахедов": эксперт объяснил

Российские беспилотники (иллюстративное фото) / © MIL.IN.UA

Прогнозы о возможности одновременной атаки тысячи беспилотников типа Shahed не соответствуют действительности, поскольку Россия не имеет таких сверхнормативных запасов.

Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко для КИЕВ24.

Производство против затрат: что в остатке

По словам эксперта, по состоянию на третью декаду декабря оккупанты уже использовали большую часть произведенной продукции. Темпы производства позволяют поддерживать регулярность атак, но не создавать стратегических резервов для «супермассированных» ударов.

Романенко подчеркнул, что паузы или уменьшение количества дронов в отдельные дни свидетельствуют только о попытках накопить аппараты для следующего налета в пределах нескольких десятков единиц.

«У россиян не осталось в этом месяце больших запасов "Шахедов". Россияне на сегодняшний день отстреляли 2200 "Шахедов" примерно… При выпуске трех тысяч с небольшим плюсом. Поэтому у них осталось 800–900 "Шахедов". То есть 1000 уже принципиально невозможно, даже если они, например, завтра выпустят все 900. Хотя это нереально. Россияне имеют стабильный выпуск. Они не могут делать какие-то сверхнормативные запасы», — отметил Валерий Романенко.

Тактика накопления

Валерий Романенко пояснил, что российская тактика ударов основана на балансе между текущим производством и попытками создать иллюзию массированности. По его словам, у оккупантов нет огромных складских запасов, поэтому они вынуждены накапливать дроны «порциями» в течение нескольких дней.

Эксперт привел пример: если в один день враг запускает относительно небольшое количество БпЛА (например, около 30-50 единиц), это означает, что остальные изготовленные за это время аппараты они придержали для более мощной атаки на следующий день. Таким образом, за 2-3 дня стабильной работы заводов РФ может аккумулировать всего около сотни дронов.

Именно поэтому, по прогнозу аналитика, сценарий одновременного запуска тысячи «Шахедов» технически невозможен. Даже для того, чтобы собрать такое количество аппаратов, врагу пришлось бы полностью прекратить атаки на долгий период, что противоречит их стратегии ежедневного террора. Поэтому любые прогнозы о тысяче дронов в одном залпе Романенко называет нереалистичными и безосновательными.

Таким образом, по данным аналитика, несмотря на стабильную работу российских заводов, логистика и интенсивность использования БпЛА делают невозможным сценарий «одновременной тысячи», которым часто пугают в соцсетях.

Напомним, российская армия рано утром 23 декабря начала массированную атаку по Украине с применением ударных дронов и ракет разных типов. Основной целью вражеских ударов стала энергетическая инфраструктура. В ряде регионов введены аварийные отключения света. К сожалению, из-за российской атаки есть погибшие и раненые.

Из-за атаки АЭС Украины снизили генерацию. В Минэнерго подчеркнули: это нарушение ядерной безопасности со стороны государства-агрессора.

Ранее сообщалось, что массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря имел целью отрезать ключевые атомные мощности от общей сети.