Может ли российская армия захватить Харьков: эксперт ошеломил заявлением

Уже несколько недель подряд по Сети активно распространяются слухи и "прогнозы" экспертов, что РФ готовится к новому наступлению и может снова бросить свои войска для захвата Харькова.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона прокомментировал эти слухи и оценил, хватит ли россиянам сил для такой авантюры.

"Исходя из того, какие были бои под Авдеевкой, Харьков – им, видимо, нужно года полтора (для захвата города. – Ред.)", – сказал Мусиенко.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков и Днепр.

По информации российского якобы "оппозиционного" издания "Медуза", диктатор Путин нацелился на взятие Харькова.

По данным аналитиков ISW, российская наступательная операция по окружению города Харькова была бы чрезвычайно амбициозной кампанией для оккупантов.

Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук заверил, что в Белгородской и Курской областях РФ пока не зафиксировано ударных формирований оккупантов, способных осуществить наступление на Харьков.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что для масштабного наступления на Харьков или другое направление россиянам сначала нужно провести новую волну мобилизации.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что на Харьковщине строят вторую линию обороны.