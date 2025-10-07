Может ли ситуация на ЗАЭС обернуться вторым Чернобылем: экстрасенс дал прогноз

Какая ситуация на ЗАЭС / © ТСН

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, может ли ситуация на Запорожской атомной электростанции обернуться катастрофой — вторым Чернобылем.

В эфире своего YouTube-канала провидец сделал расклад на картах Таро и цыганской колоде. Он успокоил:

«Что касается ЗАЭС и возможного подрыва, или катастрофической ситуации, выйдет из-под контроля, то я спешу успокоить. Я не вижу какой-то катастрофы на ЗАЭС, по крайней мере, осенью 2025. Дальше придет зима, будем смотреть. В осенний период мне показало, что нет больших угроз. Провокации какие-то мелкие заворушки — может быть, но так, чтобы произошла какая-то масштабная катастрофа уровня Чернобыля, нет».

Экстрасенс говорит, что ему выпали плохие карты Таро — семерка и шестерка мечей — что является плохим знаком. Однако, по его словам, ситуацию еще можно исправить:

«Далее карта справедливости. Восьмой аркан, прямая позиция. Ситуацию можно исправить. То есть эта карта говорит о том, что если сейчас конкретно за эту ситуацию серьезно взяться и разрешать ее, то ее решить можно. И рыцарь пентаклей — карта сильного мужчины. Карта силы, карты мужской энергетики. Ситуация в критическом состоянии, но пока еще ее не поздно исправить».

Чуть лучше ситуация на цыганской колоде карт:

«Карта праздника. Карта посыльного — новости, информация. Надо следить за всеми новостями. Карта любви. Ситуация трудная, но не прямо там смерть и катастрофа. Цыганские карты практически все положительны. На Таро немного ситуация более тяжелая. Но карта справедливости в прямой позиции говорит о том, что ситуацию еще разрешить можно».

Завидовский добавил, что ситуация напряженная, но не катастрофическая:

«Не повторение 86-го года. Так что можем немного выдохнуть. Я думаю, что прям такого, как было в Чернобыле, не будет. Но ситуация несколько опасна в любом случае. И чем быстрее она решится, тем лучше».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.